Green Caffè Nero otwiera flagową kawiarnię w Gdańsku przy ulicy Długiej oraz startuje z jesienną ofertą

Otwarcie przy ul. Długiej 5 to przede wszystkim przemyślana opowieść o szacunku do tradycji, lokalnego dziedzictwa i pasji do autorskiego wykonania. Projekt wnętrza idealnie współgra z historycznym charakterem miasta. Sercem lokalu jest misternie wykonany bar, ozdobiony intarsjami autorstwa rodzimych mistrzów stolarstwa i rzeźbiarstwa. Meble w kawiarni nawiązują swoim kształtem do słynnych Mebli Gdańskich. Doznania estetyczne dopełniają autorskie prace kowalskie, w tym potężny żyrandol, oraz wyjątkowa galeria fotograficzna, dokumentująca wygląd ulicy Długiej na przestrzeni wieków.

Autor: OliveMedia/ Materiały prasowe

Gdańsk ma niezwykłą historię, dlatego tworząc lokal przy ulicy Długiej, chcieliśmy oddać szacunek temu wyjątkowemu otoczeniu. Zależy nam, aby każda nasza przestrzeń miała unikalny charakter, wpisujący się w lokalną tkankę. Dzięki pracy polskich stolarzy, rzeźbiarzy i kowali stworzyliśmy przestrzeń, która łączy kawiarniany spokój z duchem dawnego Gdańska - mówi Dorota Pomacho-Pątkiewicz, Prezeska Green Caffè Nero.

Realizacja ta stanowi naturalną kontynuację idei stojącej za kampanią marki „Cała nadzieja w ludziach”. Pokazuje ona, że za każdym elementem - od ręcznie wypalanej ceramiki, przez kute z pasją detale, po kunsztowne wykończenia drewna - stoją rzemieślnicy oraz lata doświadczenia. Sieć już niebawem otworzy swój setny lokal, kawiarnia przy ulicy Długiej 5 jest 4. adresem Green Caffè Nero w Trójmieście.

Autor: OliveMedia/ Materiały prasowe

Od orzechów pekan po kostarykańskie nuty - nowe pozycje w jesiennej ofercie

Wraz z otwarciem nowej kawiarni, w sieci Green Caffè Nero w całej Polsce startuje bogata jesienna oferta. Wśród napojów bezkonkurencyjne okazują się smaki orzechowe – nowość stanowią Pekanowa Latte oraz Pekanowa Matcha, obie dostępne zarówno w wersji na gorąco, jak i mrożonej. W wielkim stylu powraca również zeszłoroczny bestseller - Cappuccino Cynamonka (również w odsłonie gorącej i lodowej). Z kolei z myślą o chłodniejszych dniach przygotowano trzy rozgrzewające kompozycje herbat: Fiji, Barbados oraz flagową Jamaicę z wyrazistym imbirem.

Miłośnicy kawy w całej Polsce docenią wysokiej jakości kawę jednorodną. Przez ograniczony czas w młynkach kawiarni zagości wyjątkowa kawa Single Origin z Kostaryki, pochodząca z CoopeData, spółdzielni zlokalizowanej w górzystym kantonie Tarrazú. Z wyczuwalnymi nutami prażonego ananasa, gruszki i migdałów, doskonale oddaje ducha Kostaryki oraz unikalny charakter tego cenionego regionu upraw i ubogaca ofertę kaw specialty w Green Caffe Nero.

Autor: OliveMedia/ Materiały prasowe

Menu lunchowe powiększa się o propozycje tworzone codziennie na miejscu przez baristów. Gwiazdą zestawienia słonego będą trzy warianty chrupiących tostów z pieczywa brioche, wypiekanego we własnej manufakturze marki. Z myślą o osobach dbających o zbilansowaną dietę przygotowano z kolei dwie nowe, pożywne tortille proteinowe.

Autor: OliveMedia/ Materiały prasowe

Green Caffè Nero przedstawia również trzy wyjątkowe desery. Na kawiarnianej witrynie zadebiutuje Beza Tiramisu - będąca fuzją dwóch ikonicznych słodkości - chrupiącej bezy i włoskiego klasyka. Powraca uwielbiany w okresie jesiennym, tradycyjny Tort Marchewkowy, a dołączy do niego nowa wersja bezdyskusyjnego bestsellera – Sernik Baskijski, tym razem serwowany z kremową polewą pistacjową i chrupiącymi pistacjami.

Z chwilą gdy 10 września próg lokalu przy ulicy Długiej 5 przekroczą pierwsi goście, przestrzeń wypełni się ciepłym światłem oraz aromatem świeżo parzonej kawy i zapachami świeżych wypieków. Każdy detal tego miejsca – od starannie wyciętych intarsji w drewnie, przez surowy urok kutej stali, po cichy szum spienianego mleka – opowiada historię o pasji i autentycznym rzemiośle. Nowy lokal Green Caffè Nero to nie tylko przystanek na rozgrzewającą Pekanową Latte czy kawałek pistacjowego sernika. To przede wszystkim ciepły, otwarty salon w samym sercu miasta, w którym gdańska tradycja spotyka się z ludzką uważnością, tworząc idealne tło dla jesiennych spotkań i codziennych rozmów.