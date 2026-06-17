Funko wraca na Pyrkon 2026 z pięcioma nowymi limitowanymi figurkami

W tym roku Funko zaprosi fanów na stoisko 125 w Hali 5, gdzie będą mogli odkryć najnowsze premiery, zobaczyć edycje specjalne przygotowane z myślą o Pyrkonie i zanurzyć się w największych popkulturowych światach: od anime i gier po kino i horrory. Funko i TM Toys są obecni na Pyrkonie już od dwóch lat, a tegoroczna edycja stanowi kolejny rozdział w budowaniu relacji marki z polską społecznością fanów.

Największą atrakcją stoiska będzie pięć limitowanych figurek Pop!, przygotowanych specjalnie z myślą o Pyrkonie 2026. Fani anime będą mogli zdobyć trzy wyjątkowe figurki z serii Naruto Shippuden: Naruto w efektownej wersji Lava, Jiraiyę oraz A – Czwartego Raikage. Wśród premier pojawi się także Kento Nanami z Jujutsu Kaisen, uchwycony w trakcie wyprowadzania ciosu, a miłośnicy horrorów będą mogli wzbogacić swoją kolekcję o figurkę Regan z filmu Egzorcysta, inspirowaną jedną z najbardziej pamiętnych scen w historii gatunku.

Autor: Havas/ Materiały prasowe

Przez wszystkie trzy dni festiwalu odwiedzający stoisko Funko będą mogli również sięgnąć po produkty inspirowane największymi współczesnymi fenomenami popkultury: od anime, przez kino i seriale, po gry. Na fanów czekać będą klasyczne figurki Pop!, kolekcjonerskie Bitty Pop! oraz akcesoria Loungefly. To propozycja zarówno dla osób polujących na limitowane edycje, jak i dla tych, którzy chcą znaleźć nową ulubioną postać albo dodatek nawiązujący do ukochanego uniwersum.

Pyrkon to jedno z najważniejszych i najbardziej lubianych wydarzeń poświęconych fantastyce i popkulturze w Polsce, dlatego stanowi idealne miejsce, by fani Funko mogli spotkać się, wspólnie celebrować swoje pasje i wzbogacić kolekcje o wyjątkowe egzemplarze. Organizatorzy zachęcają do odwiedzenia stoiska Funko już od pierwszego dnia festiwalu, aby zapoznać się z pełną ofertą i zdobyć limitowane figurki dostępne wyłącznie na miejscu – do wyczerpania zapasów.