Dwa dyski nad ZSRR. Senator, pociąg i tajny raport wywiadu lotniczego USA z 1955 roku

Teczka z napisem „Secret”

Dokument, na którym opiera się ta historia, to odtajniony „Air Intelligence Information Report”, czyli raport informacyjny wywiadu lotniczego USA. Pierwotnie oznaczono go klauzulą „Secret”, później przekreśloną po odtajnieniu. Raport nosi numer IR 193-55, datowany jest na 14 października 1955 roku, a przygotował go ppłk Thomas S. Ryan. W aktach widnieje też źródło: ppłk E. U. Hathaway, amerykański attaché wojskowy. Już sam tytuł tematyczny brzmi niezwykle: „Observations of Travel in USSR”, czyli obserwacje z podróży po ZSRR. To ważne, bo nie mamy tu osobnej teczki „o kosmitach”. Mamy dokument wywiadowczy, w którym relacja o „latających dyskach” pojawia się obok obserwacji lotnisk, transportu kolejowego, radarów, pociągów, przemysłu i infrastruktury wojskowej. Innymi słowy: to nie była ufologiczna broszura. To była notatka państwa, które w samym środku zimnej wojny bardzo uważnie patrzyło na terytorium przeciwnika.

Amerykanie w kraju przeciwnika

Trzej główni obserwatorzy podróżowali po Związku Radzieckim i Czechosłowacji jako amerykańska grupa, której ruch i kontakty były kontrolowane przez stronę sowiecką. W dokumentach pojawiają się senator Richard Russell, ppłk Hathaway oraz Ruben Efron, określony jako konsultant komisji. Z raportu wynika, że po podróży przez ZSRR grupa dotarła do Pragi, gdzie spotkali ich przedstawiciele amerykańskiej placówki oraz attaché lotniczego USA.

To właśnie wtedy, już po opuszczeniu terytorium Związku Radzieckiego, Hathaway chciał jak najszybciej przekazać obserwację. Dokument podkreśla, że w ZSRR nie można było swobodnie o tym rozmawiać ze względu na brak warunków bezpieczeństwa.

Wieczór w pociągu

Kluczowe zdarzenie miało miejsce 4 października 1955 roku około godziny 19:10. Amerykanie jechali pociągiem między miejscowościami zapisanymi w raporcie jako Atyaty i Adzhijabul, w rejonie Zakaukaziu. Raport opisuje, że byli około dziesięciu minut po odjeździe. Za oknem, na południe od linii kolejowej, znajdował się teren, na którym działały reflektory lub światła poszukiwawcze. To właśnie tam świadkowie mieli dostrzec pierwszy obiekt. Nie opisali go jako zwykłego samolotu przelatującego po horyzoncie. Według relacji obiekt wzbił się niemal pionowo, poruszał się początkowo stosunkowo wolno, miał kształt dysku lub spodka, a jego dolna część była oświetlona albo dawała coś przypominającego płomienie. Później miał gwałtownie zwiększyć prędkość i odlecieć w kierunku północnym. Po około minucie drugi obiekt wykonał podobny manewr.

„Prawdziwy latający spodek”

Streszczenie raportu mówi rzecz najmocniejszą: trzej amerykańscy obserwatorzy byli „mocno przekonani”, że widzieli „prawdziwy latający spodek albo latający dysk”. To zdanie trzeba czytać ostrożnie. Raport nie mówi, że był to obiekt pozaziemski. Nie ma tam konkluzji o obcych cywilizacjach. Jest natomiast zapis, że ludzie uznani za wiarygodnych, w tym senator USA i oficerowie powiązani z amerykańską obserwacją wojskową, zobaczyli nad terytorium ZSRR obiekt, którego kształt i ruch skojarzyły im się z latającym dyskiem. Dla wywiadu lotniczego najważniejsze pytanie brzmiało zapewne nie „czy to kosmici?”, lecz „czy Sowieci testują coś, czego nie rozumiemy?”. W 1955 roku taka możliwość musiała działać na wyobraźnię równie silnie jak hipoteza pozaziemska.

Ruch, który nie pasował do samolotu

Najciekawsze szczegóły obserwacji pojawiają się w części uzupełniającej raport. Według notatek ppłk Hathaway miał opisać, że obiekty były widziane między dwoma stacjami kolejowymi, tuż po opuszczeniu Atyaty. Najpierw dostrzeżono pierwszy obiekt, który wznosił się niemal pionowo, jakby startował z ziemi lub z bardzo niskiego pułapu. Miał osiągnąć wysokość około 6000 stóp, a potem ostro przyspieszyć w locie poziomym. Świadkowie podkreślali, że wznoszenie było wolniejsze niż późniejsze przyspieszenie. To ważny detal, bo tworzy obraz nie tyle „światła na niebie”, ile obiektu wykonującego sekwencję manewrów: start, obrót, wzrost wysokości, przyspieszenie, odlot. Raport wspomina również o dwóch reflektorach, które miały kierować promienie niemal pionowo w niebo, a obiekt znajdował się w tym samym ogólnym rejonie.

Dysk, światła i płomień pod spodem

Opis wyglądu obiektu jest plastyczny, ale nie całkiem jednoznaczny. Świadkowie mieli mówić o kształcie okrągłym, dyskowatym, przypominającym spodek. W raporcie padają sformułowania, że obiekt wyglądał jak „disc” albo „flying saucer”. Widziano dwa światła w pobliżu górnej części obiektu, a z dołu, gdy obiekt się wznosił, miały wydobywać się iskry lub płomienie. Jeden z fragmentów mówi, że w czasie wznoszenia „coś iskrzącego albo płomiennego” wychodziło z dolnej części. To jeden z najmocniejszych obrazów całej sprawy: pociąg jadący przez radzieckie Zakaukazie, ciemniejący wieczór, obszar z reflektorami, a nad nim dyskowaty obiekt, który unosi się w górę i zostawia pod spodem światło lub płomień. Czy był to efekt napędu? Odbicie? Rakieta? Testowany aparat? Raport tego nie rozstrzyga. Ale dokładnie dlatego relacja trafiła do wywiadu.

Senator Russell patrzy przez okno

Najbardziej nośnym elementem tej historii jest osoba senatora Richarda Russella. Dokument nie przedstawia go jako autora fantastycznej opowieści, lecz jako jednego z obserwatorów i kogoś, kto według relacji także widział pierwszy obiekt. W notatkach pojawia się informacja, że Russell jako pierwszy zobaczył zjawisko i zawołał pozostałych do okna. Polityk, jadący przez kraj rywala w zimnej wojnie, nagle dostrzega za oknem coś, co nie pasuje do znanych kategorii. W pociągu nie ma internetu, kamer cyfrowych, natychmiastowych analiz obrazu. Jest krótka chwila obserwacji, reakcja świadków i późniejsza próba odtworzenia zdarzenia. Z dzisiejszej perspektywy najważniejsze nie jest to, że „senator widział kosmitów”, bo dokument czegoś takiego nie mówi. Ważne jest to, że świadkiem był człowiek z politycznego centrum amerykańskiego systemu, a jego relacja została potraktowana poważnie.

Debriefing w Pradze

Po przyjeździe do Pragi 12 października 1955 roku grupa została spotkana przez przedstawicieli strony amerykańskiej. Raport opisuje, że ppłk Hathaway był chętny, by przekazać informacje, ale ze względu na brak warunków bezpieczeństwa nie chciał robić tego w pociągu ani na terytorium ZSRR. Następnego dnia odbyła się rozmowa w gabinecie amerykańskiego attaché wojskowego w Pradze. Tam Hathaway opowiadał, Efron uzupełniał, sporządzano notatki i szkice. Senator Russell był zajęty wizytą u szefa misji, ale później dołączył i miał potwierdzić, że widział pierwszy obiekt. Taki tryb postępowania pokazuje, że sprawę potraktowano jako informację wrażliwą. Nie jako anegdotę z podróży, którą można opowiedzieć przy kolacji, lecz jako obserwację, którą należy zabezpieczyć i przekazać kanałem raportowym.

Nie tylko UFO, ale zimna wojna

Siła tej teczki polega na tym, że historia o dyskach jest tylko pierwszą częścią szerszego raportu. Dalej dokument przechodzi do obserwacji z Baku, Dniepropietrowska, okolic Moskwy, trasy Tiflis–Soczi i przejścia kolejowego w Čop. Amerykanie notowali, co widzą: wagony, lotniska, samoloty, radary, transport, zakłady przemysłowe i infrastrukturę graniczną. To zmienia odbiór całej historii. Jeżeli w jednym raporcie pojawia się zarówno opis nietypowego obiektu na niebie, jak i szkic profilu radzieckiego bombowca, to znaczy, że autorzy patrzyli na ZSRR oczami ludzi zbierających dane o potencjale przeciwnika. „Latające dyski” nie były więc romantyczną ciekawostką. Były potencjalnym elementem układanki: może nowy typ aparatu, może test, może błąd obserwacji, ale na pewno coś, co w 1955 roku warto było zapisać.

Baku, pociąg i zakryte ładunki

W części dotyczącej Baku raport opisuje długi pociąg złożony z płaskich wagonów. Na wagonach znajdowały się obiekty przykryte płótnem, które Hathaway uznał za możliwe ładunki wojskowe lub sprzęt wymagający ochrony przed wzrokiem postronnych. Wspomniano również, że w pobliżu lotniska cywilnego widziano teren szkoleniowy i ciemnozielone transporty. To może brzmieć mniej efektownie niż dwa dyski nad Zakaukaziem, ale w logice wywiadu takie rzeczy były niezwykle ważne. Pociąg, płótno, lotnisko, transport - to szczegóły, z których buduje się obraz państwa przeciwnika. Tekst o tej teczce powinien więc pokazać, że UFO/UAP nie zawsze pojawia się w izolacji. Czasem trafia do akt między informacjami o kolei, bombowcach i radarach, bo dla wojskowych liczy się jedno pytanie: czy widzimy coś, co ma znaczenie dla bezpieczeństwa?

Lotnisko w Dniepropietrowsku

Jednym z najciekawszych fragmentów raportu jest opis lotniska w Dniepropietrowsku. Amerykanie widzieli tam odrzutowe samoloty, które próbowali zidentyfikować. W dokumentach znajduje się szkic profilu bombowca odrzutowego, podpisany jako „Dnieperpetrovsk Airfield Jet Bomber Profile — 9 Oct. 55”. Rysunek pokazuje sylwetkę samolotu, położenie kokpitu, przykryte płótnem elementy, silniki, kształt skrzydeł, ogon i detale konstrukcyjne. Raport porównuje obserwowany samolot z typami znanymi Amerykanom i sugeruje, że mógł być to wariant radzieckiego bombowca, ale nie daje stuprocentowej pewności. Ten fragment świetnie uzupełnia wątek „latających dysków”. Pokazuje, że ci sami świadkowie potrafili opisywać także zwykłe, choć wojskowo ważne, obiekty techniczne. Nie byli ludźmi, którzy każde światło na niebie nazywali spodkiem. Notowali samoloty, porównywali sylwetki, szkicowali detale.

Radary pod Moskwą

Raport wspomina też o obserwacji w okolicach Moskwy. Na drodze z miasta do Mińska, po prawej stronie trasy, grupa miała zauważyć trzy zestawy radarowe. Dwa z nich zidentyfikowano wstępnie jako radary typu Woodgage lub Cage, a jeden jako radar Square Pole. W dokumencie pojawia się prosty szkic: pionowe konstrukcje przypominające kratownice lub anteny ustawione przy drodze. Znowu: to nie jest materiał ufologiczny, tylko wywiadowczy. Amerykanie patrzyli na infrastrukturę, a potem próbowali rozpoznać jej funkcję. W tym kontekście obserwacja dwóch dysków z 4 października staje się jeszcze ciekawsza. Jeżeli ci sami ludzie rozróżniali samoloty, radary i transporty, to ich zdziwienie wobec obiektów nad Zakaukaziem nabiera większej wagi.

Granica w Čop i geometria zimnej wojny

Na końcu raportu znajduje się także szczegółowy opis przejścia kolejowego w Čop, na granicy między ZSRR a Czechosłowacją. Amerykanie obserwowali tam operację zmiany rozstawu kół wagonu z szerokiego radzieckiego na standardowy europejski. W aktach umieszczono schemat tej operacji: tor, zapadnie, podnośniki, miejsce, w którym odłączano elementy wagonu, oraz kierunek, w którym przesuwano wózki kolejowe. To świetny, niemal symboliczny detal. Granica między blokami nie była tylko linią polityczną. Była także różnicą techniczną, logistyczną, kolejową. Żeby przejechać z jednego świata do drugiego, trzeba było dosłownie zmienić podwozie wagonu. W takim pejzażu zimnej wojny obserwacja „latających dysków” nabiera dodatkowego znaczenia: to wydarzenie miało miejsce na trasie ludzi, którzy przekraczali systemy, języki, infrastruktury i granice zaufania.

Dlaczego to nie jest prosty dowód na obcych

Trzeba powiedzieć jasno: raport nie dowodzi, że nad ZSRR latały statki pozaziemskie. Nie zawiera fotografii obiektów, pomiarów radarowych ani potwierdzenia z niezależnych instrumentów. Opiera się na relacjach świadków, spisanych po kilku dniach, choć przez osoby uznane przez raport za wiarygodne. To ważne ograniczenie. Jednocześnie nie wolno tej historii lekceważyć. Dokument nie mówi o plotce zasłyszanej w barze. Mówi o obserwacji trzech amerykańskich osób, wśród nich senatora, włączonej do raportu wywiadu lotniczego. Najuczciwsze zdanie brzmi więc tak: nie wiemy, czym były obiekty widziane 4 października 1955 roku między Atyaty i Adzhijabul, ale wiemy, że świadkowie uznali je za latające dyski, a amerykański aparat wywiadowczy uznał tę relację za wartą zapisania.

Finał bez łatwej odpowiedzi

Najciekawsze historie o UFO rzadko kończą się prostym rozwiązaniem. Ta również nie kończy się podpisem: „wyjaśniono”. Nie ma tu ani triumfalnego potwierdzenia obcych, ani spokojnego zamknięcia sprawy jako balonu, samolotu czy złudzenia. Jest zapis obserwacji w realiach zimnej wojny. Raport pokazuje UFO/UAP nie jako popkulturowy mit, ale jako problem informacyjny: coś, co pojawia się w polu widzenia ludzi państwa, zostaje opisane, porównane, przekazane, a potem odłożone do akt. Dwa dyski nad ZSRR mogły być błędem obserwacji, tajnym testem, zjawiskiem atmosferycznym albo czymś jeszcze innym. Dokument nie daje odpowiedzi. Daje za to doskonały obraz epoki, w której każde światło nad terytorium przeciwnika mogło być początkiem większej historii.

Artykuł powstał na podstawie odtajnionego dokumentu „Air Intelligence Information Report” nr IR 193-55 z 14 października 1955 roku, pierwotnie oznaczonego klauzulą „Secret”, dotyczącego obserwacji amerykańskiej grupy podróżującej przez ZSRR i Czechosłowację, w tym relacji o dwóch obiektach określonych jako „flying saucer” lub „flying disc” widzianych 4 października 1955 roku w rejonie Transkaukazu. Tekst został opracowany przy pomocy narzędzi AI PinPoint i Notebook LM. Cytaty i sens wypowiedzi z dokumentu zostały przełożone i zredagowane w języku polskim.