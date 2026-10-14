Dokąd Polacy jeździli w wakacje? Węgierskie hotele z ponad 7-procentowym wzrostem przyjazdów z Polski

Jak wynika z danych Centralnego Urzędu Statystycznego Węgier (KSH), od czerwca do sierpnia 2026 r. liczba noclegów udzielonych Polakom w hotelach w całym kraju wzrosła o ponad 5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Jeśli chodzi o liczbę turystów przyjeżdzających na wypoczynek w wakacje na Węgry zwiększyła się ona ze 108 tys. do 116 tys., czyli o około 7,4 proc.

Wzrost zainteresowania Węgrami widać również w danych obejmujących wszystkie rodzaje obiektów noclegowych. W czerwcu 2026 r. odnotowały one około 84 tys. przyjazdów Polaków, wobec 77 tys. rok wcześniej - to wzrost o około 9 proc. W lipcu liczba ta zwiększyła się ze 122 tys. do 129 tys., czyli o blisko 6 proc.

Polscy goście od lat należą do najważniejszych dla węgierskiej turystyki, a tegoroczne dane potwierdzają, że ten kierunek wciąż zyskuje na znaczeniu. Goście coraz częściej wybierają miejsca poza Budapesztem i Balatonem, na przykład miejscowości uzdrowiskowe oraz regiony winiarskie. To pokazuje, że Polacy coraz śmielej odkrywają mniej oczywiste zakątki kraju – komentuje Lajos Labossa, dyrektor ds. marketingu i komunikacji Hunguest Hotels.

Budapeszt przyciągnął więcej polskich gości

Większą liczbę przyjazdów Polaków odnotowała również stolica Węgier. Od czerwca do sierpnia 2026 r. hotele miasta przyjęły około 58 tys. polskich gości, wobec 49 tys. w analogicznym okresie 2025 r. - oznacza to wzrost o około 17 proc. Budapeszt pozostaje wciąż ważnym punktem na mapie letnich podróży Polaków na Węgry.

Autor: PublicDialog/ Materiały prasowe

Rosnąca popularność północnym wschodem Węgier

Polskich gości przybywa również w północno-wschodniej części kraju, położonej najbliżej Polski. W lipcu 2026 r. na Wielką Nizinę Północną, obejmującą m.in. okolice Hajduszoboszlo i Nyíregyházy, przyjechało ponad 23 tys. Polaków. Rok wcześniej było ich około 21 tys., co oznacza wzrost o blisko 10 proc. Region ten leży ok. 300 km samochodem od Rzeszowa, 380 km od Krakowa i 650 km od Wrocławia.

Polskich turystów łatwo rozpoznać, bo zadają mnóstwo pytań na temat termalnych wód leczniczych, win egerskich czy atrakcyjnych miejsc do zwiedzania. Interesuje ich bogata historia miasta czy opowieści o obrońcach egerskiego zamku, która zawsze robi na nich wrażenie. Po zwiedzaniu idziemy do winnych piwnic w Dolinie Pięknej Pani, w których zwykle okazuje się, że hasło „Polak, Węgier – dwa bratanki” wciąż działa – dodaje Kowalskiné Szekfy Ibolya, wieloletnia polskojęzyczna przewodniczka z Egeru.

Podróż po północno-wschodniej części Węgier turyści mogą rozszerzyć o Eger i Tokaj, gdzie historia od wieków przeplata się z tradycją winiarską. Nad Egerem góruje zamek, którego obrońcy w 1552 r. odparli oblężenie wojsk osmańskich. Spacer po barokowym centrum prowadzi obok zabytkowego minaretu, a w pobliskiej Dolinie Pięknej Pani na odwiedzających czekają winiarnie z lokalnymi trunkami, w tym Egri Bikavér, znanym w Polsce jako Bycza Krew. Zwiedzanie można połączyć z relaksem w miejscowych termach. Tokaj to z kolei miasto otoczone winnicami, które rozsławiły cały region. W historycznych piwnicach dojrzewają miejscowe wina, wśród nich słynne Tokaji Aszú, a degustacje pozwalają poznać zarówno ich smak, jak i opowieści o pracy kolejnych pokoleń winiarzy.

Autor: PublicDialog/ Materiały prasowe

Wspomnienia ważnym powodem, by wracać na Węgry

Na rosnące zainteresowanie Węgrami wskazują także wyniki badania ARC Rynek i Opinia, przeprowadzonego na przełomie lutego i marca 2026 r. Wynika z niego, że 46 proc. respondentów rozważa wyjazd na Węgry w celach wypoczynkowych, a 86 proc. deklaruje, że własne wspomnienia z podróży lub opowieści bliskich budzą w nich pozytywne skojarzenia z tym krajem. Balaton pozostaje jednym z najmocniej zakorzenionych w pamięci Polaków węgierskich kierunków – z autopsji lub rodzinnych relacji zna go aż 48 proc. badanych.