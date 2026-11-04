Dobry lekarz ważniejszy niż szybki termin? 8 na 10 Polaków jest gotowych poczekać na wizytę

Pacjenci nie chcą z każdą wizytą zaczynać od zera

Polacy chętnie wracają do specjalistów, których już znają – informuje platforma ZnanyLekarz. Tylko 3,6% badanych Polaków zadeklarowało, że nie ma żadnego lekarza, do którego chciałoby ponownie się umówić.

Najczęściej chcemy wracać do lekarza, który zna już naszą historię zdrowotną i przebieg leczenia – wskazuje na to 36,4% badanych. Niemal tyle samo osób, 36,2%, jako powód ponownego wyboru tego samego specjalisty wymienia zaufanie do jego wiedzy oraz kompetencji.

Liczą się też efekty wcześniejszego leczenia lub zaleceń. Wskazuje je 32,6% badanych. Dla 31,4% ważne jest uważne wysłuchanie, a także poważne potraktowanie problemu. 28,8% docenia jasne tłumaczenie diagnozy i zaleceń.

Kwestie czysto organizacyjne schodzą na dalszy plan. Łatwo dostępny termin kolejnej wizyty wskazuje 15,6% Polaków, a akceptowalną cenę – zaledwie 14,6%.

Znaczenie ciągłości opieki wyraźnie rośnie z wiekiem. To, że lekarz zna już naszą historię zdrowotną, jest ważne dla co czwartego pacjenta w wieku 18-24 lata. Wśród osób w wieku 65-74 lata jest to aż 54,8%.

Ciągłość opieki staje się szczególnie cenna wtedy, gdy historia pacjenta przestaje dotyczyć jednego, prostego problemu. Z wiekiem częściej pojawia się kilka chorób jednocześnie, więcej przyjmowanych leków, wcześniejszych terapii oraz konsultacji u różnych specjalistów. Lekarz, który zna pacjenta od dłuższego czasu, wie nie tylko, jakie leczenie było stosowane, ale też co wcześniej nie zadziałało, dlaczego zostało zmienione i jak stan zdrowia zmieniał się w czasie. Dzięki temu kolejna konsultacja nie zaczyna się od rekonstruowania kilku lat leczenia. To może tłumaczyć, dlaczego starsi pacjenci tak wyraźnie częściej wskazują znajomość swojej historii zdrowotnej jako powód powrotu do tego samego lekarza – podkreśla Flavia Soccol, Globalna Dyrektorka ds. Opieki nad Pacjentem w ZnanyLekarz.

Zaufanie ważniejsze niż szybki termin

Przywiązanie do sprawdzonego specjalisty najlepiej widać wtedy, gdy na wizytę trzeba poczekać. Co trzeci Polak zaakceptowałby kilka dodatkowych dni oczekiwania, a 27,7% od tygodnia do dwóch tygodni. 14,3% byłoby gotowych poczekać od dwóch do czterech tygodni, a 8,7% – miesiąc lub dłużej.

Największą cierpliwość deklarują najmłodsi. Wśród pacjentów w wieku 18-24 lata co najmniej tydzień dłużej poczekałoby aż 60,2% badanych. Dla porównania, w grupie 55-64 lata taką gotowość deklaruje 42,9%. To najmniej spośród wszystkich grup.

Ciekawe różnice widać też między kobietami i mężczyznami. Jeśli chodzi o dłuższy czas oczekiwania, panowie są w tej kwestii mniej cierpliwi. Co najmniej dwa tygodnie dłużej jest w stanie poczekać 25,6% kobiet oraz 20,2% mężczyzn. Miesiąc lub więcej – odpowiednio 10,7% i 6,6%.

Co trzeci Polak jest gotowy dostosować swoje plany do terminarza lekarza

Powrót do dobrego lekarza często wymaga od pacjenta elastyczności. Co trzeci badany jest gotowy zaakceptować mniej dogodną godzinę wizyty, aby tylko trafić do sprawdzonego przez siebie specjalisty. Podobna grupa jest gotowa zmienić swoje plany.

Niemal co piąty pojechałby w tym celu do innej miejscowości. Szczególnie często deklarują to mieszkańcy mniejszych miejscowości oraz wsi.

Cena również nie zawsze okazuje się przeszkodą. Co piąty mężczyzna oraz co dziesiąta kobieta byliby gotowi zapłacić za prywatną wizytę u sprawdzonego lekarza co najmniej 10% więcej.

Konsultacja online zamiast zmiany lekarza? Taką opcję wybrałoby 24% pacjentów

Dla sporej części Polaków kontakt z konkretnym lekarzem jest ważniejszy od formy wizyty. Co czwarty jest w stanie wybrać konsultację online zamiast wizyty w gabinecie, jeśli pozwoliłoby mu to porozmawiać ze sprawdzonym specjalistą i taka forma konsultacji byłaby odpowiednia do jego problemu.

Co ciekawe, najczęściej taką gotowość deklarują nie najmłodsi, a pacjenci w wieku 45-54 lata. Na konsultację online ze swoim lekarzem zdecydowałoby się 30,6% z nich.

Jak podkreślają eksperci, cyfrowe rozwiązania mogą zresztą wspierać pacjenta nie tylko wtedy, gdy zależy mu na szybkim terminie czy wizycie online.

Dostępność lekarza nie sprowadza się wyłącznie do wolnych terminów. Najpierw pacjent musi znaleźć specjalistę właściwego do swojego problemu oraz mieć podstawy, żeby mu zaufać. Bardzo pomagają w tym informacje o doświadczeniu lekarza, zakresie konsultacji czy opinie innych pacjentów. ZnanyLekarz wspiera pacjenta już na tym etapie, a później pomaga mu wrócić do tego samego specjalisty i kontynuować opiekę w sposób dopasowany do jego sytuacji – stacjonarnie lub online, jeśli taka forma konsultacji jest możliwa – dodaje Flavia Soccol ze ZnanyLekarz.

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie platformy ZnanyLekarz w październiku 2026 roku na próbie 1005 dorosłych Polaków.