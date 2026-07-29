Długi sierpniowy weekend napędza podróże. Polacy planują city breaki i wakacje last minute

Długie weekendy od lat należą do najbardziej wyczekiwanych momentów w kalendarzu podróżniczym. Kilka dni wolnego wystarcza, by odkryć nowe miejsce i odpocząć w innym otoczeniu. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób decyduje się wtedy na zagraniczny wyjazd, choćby z okazji sierpniówki.

Polacy to mistrzowie w planowaniu urlopu i efektywnym wykorzystywaniu wolnego, by choć na parę dni wyjechać za granicę. City break pozwala złapać świeżą energią , a wakacje dają możliwość pełnego wypoczynku od codziennych obowiązków. Widzimy, że w trakcie dłuższych weekendów podróżnicy chętnie wybierają sprawdzone kierunki, takie jak Rzym czy Barcelona, ale jednocześnie poszerzają listę odwiedzanych miejsc. Chodzi o kraje, które jeszcze kilka lat temu były mniej oczywistym wyborem, a dziś są już prawdziwą turystyczną marką, czego najlepszym przykładem jest Malta – mówi Joanna Kwiatkowska, Product Manager w eSky.pl.

Z danych internetowego biura podróży eSky.pl wynika, że w 2026 r. liczba rezerwacji na wyjazdy przypadające na weekend wokół 15 sierpnia wzrosła o blisko 60 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Klienci najczęściej planują 4-dniowe wyjazdy, które pozwalają połączyć zwiedzanie z odpoczynkiem, bez konieczności dłuższej nieobecności w pracy. Sierpień to jednak także szczyt wakacyjnych podróży. Polacy wykorzystują ten czas na zaplanowanie wyjazdu, który zazwyczaj trwa tydzień.

Włochy, sprawdzony kierunek na city break i wakacje

Najpopularniejszym kierunkiem pozostają Włochy. W czołówce znajdują się przede wszystkim Rzym i Mediolan – miasta, które od lat przyciągają zarówno miłośników zabytków, kultury i włoskiej kuchni. 4 dni w Mediolanie w pakiecie Lot+Hotel ze śniadaniem to koszt od 899 zł za osobę, a w stolicy Włoch, Rzymie taki wyjazd zaczyna się od 919 zł. Podróżnicy planujący wakacje chętnie wybierają Sycylię. Tygodniowa podróż do Katanii w hotelu ze śniadaniem kosztuje od 1699 zł za osobę.

Relaks w greckim spa

Osoby, które chcą wykorzystać długi weekend przede wszystkim na odpoczynek i przy okazji świętować Międzynarodowy Dzień Relaksu, coraz częściej wybierają kierunki oferujące połączenie zwiedzania z regeneracją. Dobrym przykładem są Saloniki, gdzie czterodniowy pobyt w pakiecie Lot+Hotel ze strefą SPA i śniadaniami w cenie, można zarezerwować już od 1439 zł za osobę, Tygodniowe wakacje all-inclusive na Chalkidiki to z kolei koszt od 3839 zł. To propozycja dla tych, którzy chcą się zrelaksować podczas zabiegów wellness, zwiedzić klasztory Meteory, podziwiać jedyną na świecie teokratyczną republikę mnichów na Górze Athos, a wieczorami odkrywać grecką kuchnię. Taki wyjazd pozwala połączyć miejski klimat z wypoczynkiem i doskonale wpisuje się w ideę celebrowania Międzynarodowego Dnia Relaksu.

Malta przyciąga coraz więcej podróżników

Jednym z największych zwycięzców tegorocznego sierpniowego weekendu jest jednak Malta. Liczba podróżników wybierających ten śródziemnomorski kierunek wzrosła ponad 3-krotnie w porównaniu z ubiegłym rokiem. To efekt rosnącej popularności wyspy, która łączy możliwość plażowania z odkrywaniem historycznych miast w swoim tempie, wykorzystując rozwiniętą komunikację publiczną. Istotnym czynnikiem znaczenia Malty na rynku turystycznym jest także rosnąca dostępność połączeń z lotnisk regionalnych, które pozwalają elastycznie zaplanować wyjazd. 4-dniowy city break w hotelu ze śniadaniem wraz z przelotem kosztuje od 1 699 zł za osobę. Tygodniowy wakacyjny pobyt w hotelu to koszt od 2619 zł.