30 lat zaufania rodziców. Marka babylove świętuje jubileusz, a drogerie dm rozwijają ofertę dla rodzin w Polsce

Pierwsze dni z dzieckiem, codzienna pielęgnacja, wspólne posiłki czy kompletowanie wyprawki to momenty, w których rodzice szukają sprawdzonych i godnych zaufania rozwiązań. Odpowiedzią na te potrzeby jest babylove, marka własna dm, która przez trzy dekady wspiera ich od momentu radosnej wiadomości o dziecku, aż po kolejne etapy rozwoju malucha.

Ofertę babylove tworzy łącznie ponad 260 artykułów dla kobiet w ciąży, młodych mam oraz niemowląt i małych dzieci. Są w niej kosmetyki i produkty higieniczne, żywność BIO oraz akcesoria. Z okazji jubileuszu marka przygotowała limitowaną kolekcję wybranych produktów, w tym musy BIO dla najmłodszych, chrupki kukurydziane, delikatny płyn do mycia ciała i włosów, płyn do kąpieli z rumiankiem, czy nawilżające mleczko do skóry wrażliwej. Całość wyróżnia wyjątkowa, rocznicowa szata graficzna inspirowana dziecięcą wyobraźnią.

Rodzicielstwo nie potrzebuje skomplikowanych rozwiązań, lecz marek, którym można zaufać każdego dnia. babylove od lat udowadnia, że troska o najmłodszych może z powodzeniem łączyć wysoką jakość, bezpieczeństwo i przystępną cenę. Te wartości są bliskie drogeriom dm, dlatego obok oferty produktowej rozwijamy też inicjatywy takie jak dm-kowo. Chcemy towarzyszyć polskim rodzinom na każdym kroku, by stać się dla nich drogerią pierwszego wyboru i cieszyć się zaufaniem, którym marka babylove od lat jest darzona w całej Europie – mówi Barbara Schmehl, dyrektor obszaru marketingu i zakupów drogerii dm w Polsce.

Obchody 30-lecia marki babylove są częścią szerszej strategii drogerii dm, która w ostatnich miesiącach intensywnie rozwija rozwiązania dedykowane rodzinom. Jednym z ważniejszych jej elementów jest uruchomiony w czerwcu tego roku program lojalnościowy dm-kowo, skierowany do kobiet w ciąży oraz rodziców i opiekunów dzieci. Program zapewnia uczestnikom dedykowane kupony, praktyczne inspiracje, porady ekspertów oraz dodatkowe korzyści przygotowane z myślą o codziennym życiu rodzin. Warto dodać, że tylko w czerwcu sprzedaż produktów babylove osiągnęła dwucyfrowe wzrosty w ujęciu rok do roku. Szczególnie zauważalne jest zwiększenie udziału marki w kategorii ciąża i okres karmienia oraz pielęgnacja niemowląt i dzieci, w czym istotną rolę odegrała właśnie premiera programu dm-kowo.

Autor: Part-Media/ Materiały prasowe

Aktualnie, poza programem lojalnościowym, we wszystkich sklepach stacjonarnych dm oraz w sklepie online klienci mogą korzystać z kuponów -15% w ramach rodzinnej kampanii “Dbamy o Wasze potrzeby”. W lipcu kupony obowiązują na całą markę Balea oraz Balea MEN, pasty do zębów i płyny do płukania jamy ustnej oraz produkty dla zwierząt.

Obecnie drogeria dm Polsce posiada 31 marek własnych, w różnych kategoriach, od pielęgnacji ciała po karmę dla zwierząt. Wśród nich znajdują się popularne linie jak Balea, alverde, Sundance, czy babylove, której limitowana kolekcja z okazji 30-lecia dostępna jest w sklepach stacjonarnych dm i online aż do wyczerpania zapasów. Więcej na www.dm.pl