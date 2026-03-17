Dlaczego lepiej unikać czarnych skarpetek w samolocie. Były steward ostrzega

Wybierając strój do samolotu, często skupiamy się na wygodzie, zapominając, jak ważny jest on dla bezpieczeństwa.

Jeden z byłych członków załogi wyjawił nieoczywisty powód, przez który czarne skarpetki są złym pomysłem na czas lotu.

Sprawdź, dlaczego barwa tego elementu garderoby odgrywa istotną rolę i jak skomponować ubiór, by podróż minęła bez zakłóceń.

Zaskakujący powód, dla którego kolor skarpet ma znaczenie

Choć wydawać by się mogło, że to, co założymy na podróż samolotem, to kwestia drugorzędna, w rzeczywistości wpływa to znacząco na naszą wygodę i bezpieczeństwo. Kompletując strój, musimy uwzględnić zarówno warunki pogodowe w miejscu startu, jak i w punkcie docelowym. Często zimą latamy w cieplejsze rejony, co wymusza ubiór "na cebulkę". Kluczowy jest również komfort – nikt przecież nie chce spędzić kilku godzin w ciasnych, uciskających spodniach. Istnieją jednak drobne elementy garderoby, na które zazwyczaj nie zwracamy uwagi. Chodzi m.in. o kolor naszych skarpet. Jak zauważa były steward, założenie czarnych skarpet na pokład może być ryzykownym błędem, niosącym potencjalne zagrożenie dla naszego zdrowia.

Kris Major ostrzega pasażerów: ciemne skarpety a wózek z posiłkami

Kris Major udzielił wywiadu portalowi Metro Online, w którym zwrócił uwagę na z pozoru błahy szczegół. Wyjaśnił on, że barwa skarpetek nabiera szczególnego znaczenia w trakcie rejsów nocnych.

"Podczas nocnych lotów oświetlenie w kabinie jest przyciemnione, a ciemne skarpetki zlewają się z cieniem"

– tłumaczy były członek personelu pokładowego. Kłopot pojawia się w momencie, gdy podróżny zdejmie obuwie i wyciągnie nogi w stronę korytarza. Stewardzi i stewardesy nieustannie krążą między rzędami foteli, oferując napoje i jedzenie. Najczęściej przemieszczają się z wykorzystaniem ciężkiego wózka kateringowego. Czarne skarpety powodują, że stopy pasażerów są niemal niedostrzegalne w mroku, co często kończy się bolesnym potknięciem lub najechaniem wózkiem.

"Tu nie chodzi o modę, tylko o widoczność. W wąskim przejściu załoga porusza się szybko i musi lawirować między bagażami, łokciami i półśpiącymi podróżnymi"

– zaznacza stanowczo Kris Major.

Jak najlepiej ubrać się na lot samolotem?

Komfort to podstawa każdego przelotu. Zaleca się wybór luźnych i przewiewnych ubrań, które zapewnią swobodę ruchów. Doskonale sprawdzą się dresy, elastyczne legginsy, spodnie z szerokimi nogawkami czy sukienki uszyte z miękkich materiałów. Ubiór wielowarstwowy pozwoli bez problemu reagować na wahania temperatur na terminalu oraz na pokładzie maszyny. Warto również zrezygnować z syntetycznych tkanin, które blokują przepływ powietrza, powodując nadmierne pocenie i dyskomfort. Najlepszym rozwiązaniem jest postawienie na naturalne materiały, takie jak bawełna, wiskoza czy len.

