Czarne ślady na ścianach przy kaloryferach. Skąd się biorą i co oznaczają? Wiemy, jak im zapobiec

Czarne smugi nad kaloryferami mogą być efektem osadzania się kurzu i drobnych cząsteczek unoszących się w ciepłym powietrzu.

Na powstawanie zabrudzeń wpływają m.in. świece, kadzidła, dym tytoniowy, gotowanie oraz niewłaściwa cyrkulacja powietrza.

Suche ślady można spróbować usunąć miękką ściereczką lub metodą odpowiednią do rodzaju farby. Wilgotne plamy i łuszcząca się powierzchnia wymagają sprawdzenia pod kątem wilgoci lub pleśni.

Aby zapobiec powracaniu smug, warto regularnie czyścić grzejniki, odkurzać, wietrzyć mieszkanie i nie zasłaniać kaloryferów ciężkimi zasłonami.

Dlaczego ściana nad kaloryferem robi się czarna?

Jedną z możliwych przyczyn jest zjawisko określane jako fogging lub efekt termoforezy. W uproszczeniu polega ono na osadzaniu się drobnych cząsteczek unoszących się w powietrzu na określonych powierzchniach. Ciepłe powietrze unoszące się znad grzejnika wprawia kurz i inne drobiny w ruch. Część z nich może osiadać na ścianie, szczególnie w miejscach, gdzie przepływ powietrza jest zaburzony. Z czasem powstają charakterystyczne ciemne smugi, które często układają się wzdłuż krawędzi ścian, przy suficie lub nad grzejnikami.

Wilgoć na ścianach i szybach to częsty problem, który pojawia się po wymianie okien.

Na powstawanie zabrudzeń mogą wpływać również świece, kadzidła, dym tytoniowy, gotowanie i inne źródła drobnych cząsteczek. Znaczenie ma także wentylacja oraz rozmieszczenie mebli. Jeśli przy kaloryferze znajduje się ciężka zasłona, szeroki parapet lub zabudowa, cyrkulacja powietrza może być ograniczona. Nie oznacza to jednak, że każda czarna plama przy grzejniku ma tę samą przyczynę.

Jak usunąć czarne smugi ze ściany?

Przed czyszczeniem warto sprawdzić, czy zabrudzenie znajduje się wyłącznie na powierzchni farby, czy też wygląda na zawilgocenie albo rozwijającą się pleśń. Jeśli ślady są suche i przypominają osadzony kurz, można spróbować delikatnego oczyszczenia powierzchni. Najlepiej zacząć od suchej, miękkiej ściereczki lub odpowiedniej końcówki odkurzacza. Przy bardziej uporczywych zabrudzeniach można zastosować metodę zalecaną przez producenta farby, najpierw wykonując próbę w mało widocznym miejscu.

Nie należy od razu mocno szorować ściany ani używać przypadkowych detergentów. Niektóre farby mogą się odbarwiać lub pozostawiać błyszczące ślady po intensywnym czyszczeniu. Jeśli plamy są wilgotne, mają nieregularny kształt, pojawia się nieprzyjemny zapach lub ściana zaczyna się łuszczyć, warto sprawdzić poziom wilgotności i wykluczyć problem z wentylacją albo przeciekiem.

Co zrobić, żeby zabrudzenia nie wracały?

Najważniejsze jest ograniczenie ilości drobinek unoszących się w mieszkaniu oraz zadbanie o prawidłowy przepływ powietrza. Warto regularnie odkurzać pomieszczenia, czyścić grzejniki i nie zasłaniać ich ciężkimi tkaninami. Dobrym pomysłem jest także kontrolowanie wentylacji oraz wietrzenie mieszkania, szczególnie po gotowaniu i innych czynnościach, które zwiększają ilość zanieczyszczeń w powietrzu.

Pomocne może być również ograniczenie palenia świec i kadzideł, zwłaszcza w niewielkich pomieszczeniach. Jeśli czarne ślady powracają mimo sprzątania, nie warto ograniczać się do ponownego malowania ściany. Najpierw trzeba znaleźć źródło problemu, ponieważ nowa warstwa farby nie rozwiąże przyczyny osadzania się zabrudzeń.