Boże Ciało, czyli początek sezonu urlopowego: dokąd i za ile polecą Polacy?

Czuć tęsknotę za wakacjami!

Polacy traktują Boże Ciało jak początek sezonu urlopowego. Po miesiącach zimowej aury czekają na pierwsze letnie podróże. Zamiast krótkich wypadów planują dłuższe wyjazdy – średnia długość pobytu za granicą w tym okresie wynosi ponad 6 dni. Co więcej, takie podróże organizują z dużym wyprzedzeniem i rezerwują bilety średnio 62 dni przed datą wylotu. Gdzie najchętniej wyjeżdżają? Z danych Fru wynika, że aż 90% wszystkich rezerwacji dotyczy podróży do Europy, a najpopularniejszym kierunkiem na tegoroczne Boże Ciało jest Rzym. Wysoko na liście znalazły się także Alicante, Paryż, Mediolan, Londyn, Barcelona i Malta.

Najpopularniejsze kierunki

Ach ten Rzym! Wieczne Miasto od lat pozostaje jednym z ulubionych kierunków Polaków, a początek czerwca szczególnie sprzyja podróżom na południe Europy. Temperatury są już wakacyjne, ale jednocześnie to okres przed największymi upałami. Nic więc dziwnego, że wśród najczęściej wyszukiwanych kierunków dominują właśnie włoskie miasta – obok Rzymu pojawiają się Mediolan, Bari, Katania i Cagliari. Włochy kuszą nie tylko wspaniałą kuchnią, ale też zabytkami i klimatycznymi uliczkami, pośród których aż chce się zgubić.

Wysoko na liście cenionych miejsc znalazły się także hiszpańskie miasta. Alicante, Malaga czy Barcelona przyciągają osoby, które chcą złapać promienie słońca i wejść w wakacyjny rytm. Popularna jest także Malta, która od kilku sezonów pozostaje jednym z najchętniej wybieranych kierunków na krótsze wyjazdy przez osoby szukające dobrej pogody, morza i wygodnych połączeń lotniczych.

Z danych wyraźnie wynika, że Polacy tęsknią za słońcem i chcą wykorzystać czerwcowy długi weekend na coś więcej niż szybki city break. Wielu podróżnych traktuje Boże Ciało jako okazję do pierwszego letniego urlopu i planuje wyjazdy nawet na kilka dni i to z dużym wyprzedzeniem. Największym zainteresowaniem cieszą się miejsca, które pozwalają połączyć odpoczynek, dobrą pogodę i zwiedzanie bez konieczności organizowania dalekiej podróży – mówi Marta Gałuszka, brand managerka Fru.

W grupie i solo

Boże Ciało i kilka dni wolnego to dla jednych okazja do wspólnego wyjazdu, a dla innych moment na samotny reset i zmianę otoczenia. Dane Fru pokazują, że większość podróżnych wybiera wyjazdy w co najmniej dwie osoby (61%). Jednocześnie bardzo wysoki pozostaje odsetek wyjazdów jednoosobowych, które stanowią już 39% wszystkich rezerwacji w tym okresie. Zdecydowana większość klientów (82%) wybiera przy tym bilety w obie strony.

Ile kosztują loty na Boże Ciało?

Średnia cena lotu realizowanego między 30 maja a 7 czerwca wynosi 677,82 zł i jest o 4,5% wyższa niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Warto jednak pamiętać, że w ubiegłym roku Boże Ciało wypadało w innym terminie. Jeśli porównamy do siebie dni świąteczne w każdym roku, średnia cena biletu w 2025 roku była wyższa i wynosiła 761,46 zł.

Mimo dużej zmienności na rynku wynikającej m.in. z wahań cen paliwa wciąż można było znaleźć bardzo tanie połączenia. Najtańszy lot w okresie Bożego Ciała kosztował zaledwie 62 zł i odbywał się z Oslo do Poznania. Niewiele droższe były bilety z Krakowa do Oslo (69 zł) czy z Warszawy do Sofii (81 zł). Tanie loty pojawiały się także m.in. na trasach Stavanger – Kraków, Düsseldorf – Olsztyn czy Kiszyniów – Warszawa.

Wysoka aktywność użytkowników była widoczna 4 maja, ale największy peak sprzedażowy przypadł na 13 maja. Kolejny wyraźny wzrost zainteresowania rezerwacjami pojawił się 19 maja.