85 proc. Polaków oczekuje wsparcia w zdrowym odżywianiu. Producenci żywności stają przed nowymi wyzwaniami

Zdrowe odżywianie coraz częściej postrzegane jest jako wspólna odpowiedzialność konsumentów, ekspertów i producentów żywności. Najnowsze badanie przeprowadzone na reprezentatywnej grupie Polaków pokazuje, że oczekiwania wobec branży spożywczej wykraczają dziś daleko poza smak czy atrakcyjną cenę produktów. Konsumenci chcą, aby firmy pomagały im budować zdrowe nawyki, rozwijały bardziej wartościowe produkty i opierały swoje działania na wiedzy naukowej.

Rosną oczekiwania wobec producentów żywności

Najsilniejszym oczekiwaniem wobec producentów jest wspieranie konsumentów w budowaniu zdrowych nawyków żywieniowych. Takiego zaangażowania oczekuje aż 85 proc. respondentów. Niewiele mniej, bo 82 proc. uważa, że firmy spożywcze powinny wzbogacać żywność o te elementy, których często brakuje w naszej diecie, takie jak błonnik, witaminy czy składniki mineralne. Ponad 80 proc. oczekuje również, że producenci będą w swoich produktach ograniczać zawartość cukru, soli i innych składników, które spożywamy w nadmiarze.

Wyniki badania pokazują, że konsumenci coraz częściej patrzą na producentów żywności jak na partnerów w dbaniu o zdrowie. Oczekują nie tylko dostępności produktów o odpowiednim składzie, ale również konkretnych działań wspierających zdrowszy styl życia – mówi Magdalena Zalewska, Dyrektor Działu Badań i Rozwoju w grupie spółek DANONE.

Badanie pokazuje również, że dla 75 proc. respondentów istotna jest zawartość witamin i składników mineralnych w produktach, co odzwierciedla rosnące zainteresowanie bardziej wartościowymi wyborami żywieniowymi.

Odpowiedzią na te oczekiwania są działania podejmowane przez część firm spożywczych. Coraz większą rolę odgrywają reformulacje receptur, ograniczanie zawartości cukru, rozwój produktów funkcjonalnych czy wzbogacanie żywności w składniki, których spożycie pozostaje niewystarczające w codziennej diecie.

Od oczekiwań do działania

Takim podejściem kieruje się grupa spółek DANONE, która już od lat rozwija swoją ofertę w oparciu o cztery obszary szczególnie istotne z perspektywy konsumentów: poprawę jakości żywieniowej produktów, wzbogacanie ich w istotne składniki odżywcze, rozwój innowacyjnych rozwiązań oraz inwestycje w naukę i edukację żywieniową. Jak wskazuje raport Niesiemy zdrowie poprzez żywność - tylko w 2025 roku wolumen sprzedanych świeżych produktów mlecznych i roślinnych Danone zawierał średnio ponad 7 proc. więcej białka, ponad 20 proc. więcej wapnia oraz ponad 10 proc. mniej cukru dodanego, niż rok wcześniej.

Można by się zastanawiać, czemu nie rezygnujemy z cukru prędzej. Warto jednak zauważyć, że każda reformulacja to złożony proces – usunięcie lub ograniczenie jednego składnika pociąga za sobą szereg innych zmian, by produkt nadal miał ten sam smak czy konsystencję, którą polubili konsumenci – dodaje Magdalena Zalewska.

Przykładem wieloletnich reformulacji prowadzonych przez Danone jest kultowy serek Danio, w którym na przestrzeni ostatnich 10 lat zawartość cukru została obniżona o 12 proc.. W 2025 roku produkt dodatkowo wzbogacono o wapń i witaminę D. Również wybrane produkty roślinne marki Alpro wzbogacone zostały w ostatnich latach o szereg witamin i składników mineralnych, np. witaminy B2, B12, B6, D2 czy wapń lub jod.

Na tym działania spółki się nie kończą. Do 2030 roku Danone deklaruje, że w 88 proc. globalnego wolumenu sprzedawanych produktów mlecznych i roślinnych codziennego spożycia przeznaczonych dla dorosłych zawartość cukru nie będzie przekraczała 10 g na 100 g produktu, a 95 proc. produktów będzie źródłem co najmniej dwóch istotnych składników odżywczych.

Zdrowie zaczyna się od nauki

Co ciekawe, ponad 80 proc. respondentów przeprowadzonego badania uważa, że producenci żywności powinni prowadzić badania dotyczące żywienia i zdrowia. Wynik ten pokazuje rosnącą potrzebę opierania decyzji produktowych na wiarygodnej wiedzy, a nie wyłącznie na zmieniających się trendach konsumenckich. Globalnie DANONE od lat inwestuje w badania dotyczące żywienia, zdrowia jelit, mikrobioty, odporności czy żywienia dzieci, współpracując z ekspertami, uczelniami i organizacjami naukowymi na całym świecie. W Polsce realizowane są również programy edukacyjne poświęcone nawodnieniu, prawidłowemu żywieniu oraz budowaniu zdrowych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych.

Wszystko to wskazuje, że rola producentów żywności będzie najprawdopodobniej w najbliższych latach rosła. W obliczu wyzwań związanych z otyłością, niedoborami składników odżywczych czy starzeniem się społeczeństwa konsumenci coraz częściej oczekują od branży nie tylko innowacji, ale również realnego wkładu w poprawę zdrowia publicznego.