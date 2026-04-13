400 mld zł na rynku spożywczym – innowacje wyznaczają kierunek rozwoju producentów

Kreatywne pomysły i realne produkty

Swoją pozycję na rynku umacnia Erbacher Food Intelligence, specjalizujący się w kontraktowej produkcji ekstrudowanych składników i produktów spożywczych.

i Autor: Lidl/ Materiały prasowe

Contract manufacturing i szybkie prototypowanie

Erbacher Food Intelligence działa w modelu contract manufacturing, produkując składniki i gotowe produkty spożywcze dla innych marek. Firma specjalizuje się w technologii ekstruzji, która pozwala tworzyć chrupiące składniki i produkty o unikalnej strukturze. EFI oferuje spersonalizowane produkty dopasowane do potrzeb producentów płatków, batonów, przekąsek czy zamienników mięsa. Dzięki elastycznemu podejściu umożliwia szybkie prototypowanie, co jest szczególnie atrakcyjne dla startupów foodtech i marek testujących nowe produkty.

Oferta EFI obejmuje szeroki wachlarz produktów – od ekstrudowanych płatków i kuleczek do cereali i musli, przez składniki do batonów i czekolady, chrupiące przekąski, panierki i dodatki do żywności, aż po teksturowane białka roślinne (TVP) wykorzystywane w roślinnych zamiennikach mięsa. Wśród przykładów produktów znajdują się chrupiące zbożowe kształty, proteinowe kulki, chipsy z ciecierzycy czy ekstrudaty białkowe do wegańskich zamienników mięsa.