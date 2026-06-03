Top 5 atrakcji w Grudziądzu. Najciekawsze atrakcje miasta

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Stare Miasto w Grudziądzu

Grudziądz już w okresie średniowiecza był jednym z najważniejszych grodów krzyżackich, a ze względu na swoje położenie, wielowiekowe wpływy niemieckie ukształtowały architekturę Starego Miasta. Zostało ono zbudowane według ówczesnych standardów, a charakterystyczna czerwona cegła wciąż wyróżnia się, szczególnie w historycznych dzielnicach, do dnia dzisiejszego.

Warto także zwrócić uwagę na rynek, czyli wyjątkowe miejsce w tym obszarze. Plac ułożony jest w kształt prostokąta, otoczony kamienicami oraz powojennymi zabudowaniami, stanowiąc centralny punkt Grudziądza. To w tej części miasta znajdują się największe atrakcje i wszystkie warte odwiedzenia miejsca.

Na rynku znajdują się też bardzo charakterystyczne pomniki, takie jak: Pomnik Żołnierza Polskiego oraz ławeczka Mikołaja Kopernika. Stare Miasto i Rynek w Grudziądzu mają niepowtarzalny urok starego, pokrzyżackiego miasta, które warto odkryć.

Twierdza Grudziądz jako szlak turystyczny

Powstała pod koniec XVIII wieku twierdza przez lata funkcjonowała jako system pruskich fortów mających na celu zapewnić ochronę miasta. Stanowiła również strategiczny punkt w czasach walk.

Przez lata Cytadela była świadkiem wielu historycznych wydarzeń. Obecnie jest obiektem wojskowym, będącym w ich rękach, ale także zabytkiem otwartym na zwiedzanie. Sekcją turystyczną Cytadeli zajmują się przewodnicy z Wojskowego Stowarzyszenia Kulturalno–Edukacyjnego „RAWELIN”.

Od 2007 roku po terenie Twierdzy można poruszać się po pieszych i rowerowych szlakach turystycznych. Trasa prowadzi wokół Grudziądza od Fortu Strzemięcin przez Fort Lasek Miejski, Baterię Półpancerną Leśny Dwór, Księże Góry, schron przy ulicy Kasztanowej i Fort Tarpno, Świerkocin, Nową Wieś i Parski.

Ruiny zamku krzyżackiego

XIII wiek to czas kiedy Krzyżacy mają decydujący głos w Grudziądzu. Wtedy też powstaje zamek, który od połowy XV wieku funkcjonuje jako siedziba starostów królewskich. Do aktualnych czasów zachowała się tylko wieża „Klimek”, która podczas wojny została wysadzona przez niemieckich okupantów. Dopiero 10 lat temu została odbudowana i stała się często odwiedzaną atrakcją turystyczną.

Obecnie Klimek pełni rolę punktu widokowego, z którego roztacza się panorama Grudziądza i Wisły. Otacza go bujna roślinność, głównie starsza i historyczna.

Podziwianie miast z wysokości to bardzo często kluczowy element podróżowania, dlatego Klimek jest idealnym rozwiązaniem dla poszukiwaczy takich atrakcji.

Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi

Założone w 1884 roku muzeum w Grudziądzu początkowo posiadało niewiele ponad 700 eksponatów archeologicznych. Dzisiaj muzealia podzielone są na cztery działy: historii, archeologii, sztuki oraz etnografii. Skupiają się one na przedmiotach związanych z historią, kulturą, sztuką i tradycjami mieszkańców Grudziądza.

Muzeum nieprzerwanie działa do dnia dzisiejszego w zabytkowych budynkach dawnego klasztoru benedyktynek oraz spichrzach, które same w sobie stanowią niesamowity obiekt historyczny.

Jest to idealne miejsce dla wszystkich tych, którzy chcą poznać kulturę i historię tego regionu. Sam Grudziądz ma do zaoferowania wiele więcej, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Taka instytucja pokazuje cały przekrój historyczny, społeczny i kulturalny regionu.

Ogród botaniczny i niesamowite gatunki roślin

Nie tylko miastem i muzeami żyją turyści, równie dużo odwiedzających stawia na poznanie przyrody i tym samym klimatu miejsca. Parki, lasy czy właśnie ogrody to idealna przestrzeń na odkrycie natury miasta.

Historia ogrodu botanicznego w Grudziądzu sięga roku 1933 roku, kiedy została podjęta decyzja o jego utworzeniu. Początkowo w parku umieszczono rzadkie okazy drzew i krzewów oraz kwietne dywany. Później zwiększono liczbę roślin oraz usunięto stare i chore okazy. W tym momencie w ogrodzie można podziwiać niesamowite gatunki roślin, jak na przykład: miłorząb

dwuklapowy, perukowiec podolski, magnolia pośrednia, kosodrzewina, sosna wejmutka, pigwowiec chiński, klon japoński, tulipanowiec amerykański, jodła koreańska, żarnowiec miotlasty.

W ogrodzie można także zauważyć sadzawki z rybkami, baseny czy zegar słoneczny, który w ostatnich latach został odrestaurowany. Lato to idealny moment na kontemplowanie piękna roślin i zwierząt, które korzystają z dobrodziejstw lata.

Z pewnością Grudziądz pełen jest fascynujących miejsc, które czekają na odkrycie podczas letniego wypoczynku. Każde z wymienionych miejsc ma coś wyjątkowego do zaoferowania, tworząc niezapomniane wspomnienia z podróży. Niezależnie od tego, czy interesują Cię zabytki historyczne, kultura czy kontakt z naturą, Grudziądz ma wiele do zaoferowania dla każdego podróżnika.