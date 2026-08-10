Ostrawa. Bo po co dalej? Odkryj czeskie miasto pełne nieoczywistych atrakcji

Ostrawa znajduje się zaledwie 10 kilometrów od polskiej granicy i około 100 kilometrów od Katowic. To jedno z tych miejsc, które wielu podróżnych mija w drodze do innych czeskich miast lub dalej – do Austrii czy na południe Europy. Tymczasem wystarczy zjechać z trasy albo wysiąść z pociągu, by odkryć miasto, które pozytywnie zaskakuje swoją różnorodnością.

Do Ostrawy łatwo dotrzeć zarówno samochodem, jak i koleją. Przez miasto przebiega autostrada D1, a opłaty obowiązują dopiero za Ostrawą. Zatrzymują się tu również liczne międzynarodowe pociągi kursujące między innymi na trasie Warszawa–Wiedeń. To sprawia, że spontaniczny city break jest na wyciągnięcie ręki.

Industrialna historia, która stała się atrakcją

Przez dziesięciolecia Ostrawa była jednym z najważniejszych ośrodków przemysłowych Czech. Choć wydobycie węgla kamiennego zakończyło się już lata temu, dawne zakłady zyskały drugie życie i dziś należą do największych atrakcji miasta.

Najbardziej charakterystycznym miejscem są Dolne Witkowice – imponujący kompleks hutniczo-górniczy położony zaledwie kilka minut od centrum. Surowe stalowe konstrukcje, ogromne piece i industrialna atmosfera robią ogromne wrażenie, a jednocześnie skrywają wiele nowoczesnych atrakcji. Zwiedzający mogą wejść na dawny wielki piec, odwiedzić baterie koksownicze, podziwiać panoramę miasta z wieży widokowej Bolt Tower z kawiarnią, a także zajrzeć do dwóch centrów nauki i Narodowego Muzeum Rolnictwa.

Miłośnicy historii przemysłu powinni odwiedzić również dwie zabytkowe kopalnie. W Landek Parku, w Kopalni Anselm, można zjechać pod ziemię i zobaczyć autentyczne wyrobiska górnicze. Z kolei Kopalnia Michał pozwala poznać codzienność górników – od momentu wejścia do kopalni aż po przygotowania do zjazdu pod ziemię.

Cztery dzielnice, cztery zupełnie różne oblicza miasta

Choć Ostrawa kojarzy się przede wszystkim z przemysłową historią, zachwyca również architekturą. Niewiele osób wie, że miasto posiada aż cztery historyczne strefy zabytkowe: Morawską Ostrawę, Przywóz, Witkowice i Porubę.

Każda z nich ma własny charakter i opowiada inną historię – od eleganckiej secesji, przez funkcjonalizm, aż po socrealistyczne założenia urbanistyczne. Spacerując ulicami miasta, można odnieść wrażenie, że odwiedza się kilka różnych miejsc jednocześnie.

Na miłośników architektury czeka między innymi odrestaurowana Willa Grossmann z malowniczym ogrodem. Warto odwiedzić również galerie sztuki – Dom Sztuki GVUO oraz nowoczesną galerię PLATO, które pokazują, że Ostrawa jest dziś także ważnym ośrodkiem kultury.

Idealny kierunek dla rodzin z dziećmi

Ostrawa ma wiele do zaoferowania również najmłodszym podróżnikom. Co więcej, liczba atrakcji sprawia, że jeden dzień może okazać się zdecydowanie za krótki.

Jednym z najpopularniejszych miejsc jest Zoo Ostrava, jednak na tym oferta miasta się nie kończy. W Dolnych Witkowicach znajdują się dwa interaktywne centra nauki – Wielki Świat Techniki oraz Mały Świat Techniki U6. To miejsca, w których można eksperymentować, odkrywać prawa fizyki i poznawać świat poprzez zabawę.

Na miłośników astronomii czeka natomiast Planetarium, oferujące interaktywne wystawy oraz pokazy nieba. Co ważne dla polskich turystów, część seansów odbywa się również w języku polskim.

Smaki Czech i wieczorna atmosfera miasta

Choć Ostrawa nie wykształciła własnej regionalnej kuchni, jest świetnym miejscem do odkrywania klasycznych czeskich smaków. Oprócz dobrze znanych dań, takich jak smażony ser czy gulasz z knedlami, warto spróbować mniej oczywistych propozycji inspirowanych kuchnią austriacką, polską i węgierską.

Na deser warto zamówić słynną „katowicką rurkę”, którą serwuje kawiarnia Gelato na rynku. Skąd taka nazwa? To jedna z lokalnych zagadek, która tylko dodaje temu miejscu uroku.

Wieczorem życie przenosi się nad rzekę Ostrawicę. Bulwary w centrum miasta wypełniają się mieszkańcami i turystami, a restauracje, puby i ogródki piwne zachęcają do spróbowania lokalnych piw. Latem odbywają się tu koncerty, wydarzenia plenerowe i potańcówki, dzięki którym można poczuć prawdziwy, swobodny klimat Ostrawy.

Poznaj Ostrawę z polskim przewodnikiem

Osoby, które chcą lepiej poznać historię miasta i jego najciekawsze zakątki, mogą wybrać się na spacer z polskojęzycznym przewodnikiem po historycznym centrum. To świetna okazja, by spojrzeć na Ostrawę oczami lokalnych pasjonatów i poznać mniej oczywiste ciekawostki związane z miastem oraz Czechami.

Przed wyjazdem warto również zajrzeć na polskojęzyczne profile Visit Ostrava w mediach społecznościowych oraz na stronę internetową, gdzie znajdują się aktualne informacje o wydarzeniach, atrakcjach i propozycjach zwiedzania:

To miasto trzeba odkryć!

Ostrawa potrafi zaskoczyć. Łączy industrialne dziedzictwo z nowoczesną kulturą, zabytkową architekturę z interaktywnymi atrakcjami i spokojne spacery z tętniącym życiem wieczornym. To miejsce, które udowadnia, że najciekawsze podróże często czekają tuż za rogiem – zaledwie kilka kilometrów od polskiej granicy. Jeśli więc szukasz pomysłu na weekend pełen odkryć, odpowiedź jest prostsza, niż myślisz. Ostrawa. Bo po co dalej?

Tekst sponsorowany