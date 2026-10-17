Remis w meczu Cracovia - Legia Warszawa. Zobacz kto strzelił bramki

Gole w pierwszej połowie spotkania

Mecz Cracovii Kraków z Legią Warszawa zakończył się wynikiem 1:1. Obie bramki padły w pierwszej części rywalizacji. Wynik otworzył Michał Sevcik z Legii Warszawa w 26. minucie spotkania. Goście nie cieszyli się jednak długo z prowadzenia.

Krótko przed zakończeniem pierwszej połowy, w 44. minucie, Lasse Nordas doprowadził do wyrównania dla krakowskiej drużyny. Spotkanie, które obserwowało 14 018 widzów, prowadził sędzia Piotr Lasyk z Bytomia.

Żółte kartki i składy drużyn

W trakcie meczu sędzia pokazał dwie żółte kartki. W zespole gospodarzy ukarany został Vincent Burlet. Z kolei w drużynie z Warszawy kartonikiem upomniano Pawła Wszołka.

W barwach Cracovii wystąpili m.in. Sebastian Madejski, Otar Kakabadze, Mateusz Klich i Lasse Nordas. Z kolei w składzie Legii zobaczyliśmy takich zawodników jak Otto Hindrich, Kamil Piątkowski czy Bartosz Kapustka. Obie drużyny dokonały kilku zmian w drugiej połowie meczu.