Jeremy Sochan zwolniony z Portland Trail Blazers. Co czeka reprezentanta Polski?

Zaskakująca decyzja Portland Trail Blazers

23-letni Jeremy Sochan, polski koszykarz występujący w NBA, zakończył swoją przygodę z Portland Trail Blazers jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem sezonu zasadniczego. Zawodnik, który dołączył do drużyny 1 sierpnia, posiadając roczny, niegwarantowany kontrakt o wartości 2,449,421 dolarów, został zwolniony zaledwie kilka godzin po przegranym meczu przedsezonowym z Golden State Warriors (118:128).

W swoim ostatnim występie w barwach Blazers Sochan spędził na parkiecie siedem minut, podczas których zdobył sześć punktów (trafiając oba rzuty za trzy), zanotował trzy zbiórki, jedną asystę, blok oraz stratę. Wcześniej, w czterech meczach sparingowych, prezentował się solidnie, a w jednym z nich był najlepiej zbierającym graczem z ośmioma zbiórkami na koncie.

Jak przebiegała dotychczasowa kariera Sochana w NBA?

Jeremy Sochan rozpoczął swoją karierę w NBA cztery lata temu, kiedy został wybrany w drafcie z dziewiątym numerem przez San Antonio Spurs. Jego początki w lidze były bardzo obiecujące, jednak jesienią 2025 roku władze teksańskiego klubu nie przedłużyły z nim umowy, co otworzyło drogę do transferu.

W lutym 2026 roku Polak został wytransferowany do New York Knicks, z którymi ostatecznie świętował zdobycie mistrzostwa NBA. Chociaż jego wkład w sukces drużyny był ograniczony – zagrał w 16 meczach rundy zasadniczej i ośmiu w fazie play-off – dołączył do wąskiego grona Polaków występujących w najlepszej koszykarskiej lidze świata. W całej swojej dotychczasowej karierze w NBA, obejmującej 228 spotkań, Sochan notował średnio 9,9 punktu, 5,4 zbiórki i 2,5 asysty na mecz.