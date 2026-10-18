Ekstraklasa pod znakiem remisów. Czy Pogoń powalczy o mistrzostwo

Legia wciąż niepokonana w ekstraklasie

Legioniści zremisowali w Krakowie 1:1 po bramkach Michala Sevcika i Lasse Nordasa. Legia z dorobkiem 23 punktów zajmuje pozycję wicelidera rozgrywek. Zespół zanotował do tej pory sześć zwycięstw i pięć remisów, nie ponosząc żadnej porażki.

Znakomitą formę potwierdza z kolei drużyna prowadzona przez Oscara Garcię. Pogoń Szczecin wygrała w Katowicach 1:0 po trafieniu Jordiego Sancheza, dla którego był to dziewiąty gol w sezonie. Drużyna zgromadziła 21 punktów, plasuje się na czwartym miejscu i przerwała znakomitą domową serię GKS-u, trwającą od 8 listopada 2025 roku.

- Jechaliśmy tu, wiedząc, że rywale nie przegrali u siebie od ponad jedenastu miesięcy. I bardzo się cieszę, że byliśmy w stanie ich serię przełamać – powiedział trener Pogoni.

Problemy wrocławian i niemoc Widzewa Łódź

W pierwszym sobotnim starciu Motor Lublin pokonał Śląsk Wrocław 3:2. Zwycięską bramkę z rzutu karnego w doliczonym czasie gry zdobył Yacine Bourhane. Wcześniej jedenastki nie wykorzystał Karol Czubak, jednak wrocławianie i tak ponieśli piątą porażkę z rzędu.

W piątek beniaminek Wieczysta Kraków uległ Rakowowi Częstochowa 1:2, a Wisła Kraków zremisowała bezbramkowo na wyjeździe z Widzewem Łódź. Gospodarze z Łodzi pozostają jedyną drużyną bez domowego zwycięstwa w trwających rozgrywkach, mimo silnej kadry z reprezentantami Polski w składzie.