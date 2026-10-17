Cracovia dzieli się punktami z Legią Warszawa. Przełamanie niesławnej serii okazało się niemożliwe

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-10-17 23:16

W emocjonującym spotkaniu Ekstraklasy Cracovia i Legia Warszawa zanotowały sprawiedliwy remis. Mecz na krakowskim stadionie zakończył się wynikiem 1:1, a kibice obejrzeli niezwykle zacięte starcie. Legia Warszawa miała ogromną nadzieję na wygraną, jednak grająca u siebie Cracovia postawiła bardzo twarde warunki.

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Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Dwaj piłkarze walczący o piłkę na boisku podczas meczu wieczornego przy zapalonych jupiterach.

Legia Warszawa szybko objęła prowadzenie w Krakowie

Od samego początku obydwie drużyny narzuciły niezwykle wysokie tempo gry na murawie. Większość akcji ofensywnych była jednak dość chaotyczna i rzadko kończyła się celnymi strzałami na bramkę. Dopiero w dwudziestej szóstej minucie Michał Sevcik zdołał pokonać Sebastiana Madejskiego. Czeski pomocnik wykorzystał świetne podanie od Pawła Wszołka i precyzyjnie uderzył z odległości około dwudziestu metrów. Było to już drugie trafienie tego utalentowanego gracza w obecnych rozgrywkach ligowych.

Krakowski zespół nie zamierzał się poddawać i skutecznie odpowiedział tuż przed przerwą. Gustav Henriksson wygrał ważny pojedynek główkowy, po którym piłka trafiła do Lasse Nordasa. Norweski napastnik z łatwością minął Rafała Augustyniaka i natychmiast zdecydował się na odważne uderzenie. Jego piękny strzał zza pola karnego nie dał najmniejszych szans Otto Hindrichowi. W pierwszej połowie obie rywalizujące ekipy zdołały oddać zaledwie po jednym celnym uderzeniu na bramkę przeciwnika.

Kto dominował w drugiej połowie zaciętego spotkania?

W przerwie trener Marek Papszun zmuszony był do przeprowadzenia nieplanowanej roszady w składzie. Z boiska zszedł Paweł Wszołek, który zgłaszał problemy zdrowotne, a na murawie zameldował się Arkadiusz Reca. Początkowe minuty drugiej odsłony należały do krakowian, ale w pięćdziesiątej siódmej minucie świetną okazję zmarnował Rafał Adamski. Piłkarz stołecznej drużyny niestety posłał piłkę wysoko nad poprzeczką. W osiemdziesiątej minucie ten sam gracz uderzał głową, jednak bramkarz miejscowych popisał się efektowną paradą.

Końcowe fragmenty spotkania przyniosły kibicom wiele emocji pod obiema bramkami. Ajdin Hasić w dogodnej sytuacji przedarł się w pole karne, ale posłał piłkę tuż obok słupka. Chwilę później bośniacki zawodnik ponownie spróbował swoich sił, lecz tym razem z bliska zatrzymał go golkiper. W doliczonym czasie gry kunsztem wykazał się Sebastian Madejski, który instynktownie obronił strzał Damiana Szymańskiego. Sędzia Piotr Lasyk ostatecznie zakończył ten wyrównany pojedynek, który na żywo oglądało ponad czternaście tysięcy widzów.

ROLKI