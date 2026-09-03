Atak nożem w gminie Dobre. Agresywny 40-latek ruszył na policjantów

Interwencja policji w gminie Dobre

31 sierpnia 2026 roku po godzinie 18:00 funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o pijanym i agresywnym mężczyźnie, który wszczął awanturę z domownikami. Na miejscu mundurowi ustalili, że 40-latek zdążył już opuścić dom, zapowiadając wcześniej, że wyrządzi krzywdę jednemu ze swoich sąsiadów. Policjanci natychmiast podjęli działania i rozpoczęli przeszukiwanie przyległego terenu, aby jak najszybciej odnaleźć mieszkańca powiatu radziejowskiego. Po krótkich poszukiwaniach funkcjonariuszom udało się zlokalizować opisywanego mężczyznę.

Atak na funkcjonariuszy podczas zatrzymania

Mężczyzna nie reagował na wydawane przez policjantów polecenia dotyczące zachowania zgodnego z prawem. W pewnym momencie 40-latek wyciągnął trzymany w ręce nóż i ruszył z nim bezpośrednio w stronę mundurowych. Napastnik nie zdołał ugodzić żadnego z funkcjonariuszy, ponieważ został sprawnie obezwładniony i zatrzymany. Badanie stanu trzeźwości przeprowadzone po zdarzeniu wykazało, że agresor miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu, co odpowiada stężeniu 1,482 mg/l.

Zarzuty i dozór prokuratorski dla 40-latka

Po wytrzeźwieniu w policyjnym areszcie zatrzymany usłyszał zarzut dotyczący czynnej napaści na funkcjonariuszy policji z użyciem niebezpiecznego narzędzia. 2 września 2026 roku radziejowscy mundurowi doprowadzili podejrzanego do Prokuratury Rejonowej w Radziejowie. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec 40-latka środka zapobiegawczego w postaci dozoru policji. Dodatkowo mężczyzna otrzymał zakaz zbliżania się oraz kontaktowania z policjantami, na których napadł w trakcie interwencji.

Surowe konsekwencje za napaść na mundurowych

Za czynną napaść na funkcjonariusza publicznego przy użyciu niebezpiecznego narzędzia polskie prawo przewiduje surowe kary. Zgodnie z zapisami Kodeksu karnego mężczyźnie grozi teraz od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Dalsze decyzje w sprawie 40-letniego mieszkańca powiatu radziejowskiego będą podejmowane w toku prowadzonego postępowania. Całe zdarzenie zakończyło się osadzeniem agresora w celi, a następnie przedstawieniem mu zarzutów karnych przez prokuratora.

Źródło: Policja.pl