Zmieszaj z wodą i wetrzyj w płytę indukcyjną. Tłuszcz i brud znikną bez szorowania

Płyta indukcyjna to jeden z najpopularniejszych sprzętów w wielu domach. Częste używanie sprawia, iż płyta szybko się brudzi.

Istnieje zaskakująco prosty i skuteczny domowy sposób na usunięcie nawet zaschniętych resztek jedzenia.

Odkryj, jak za pomocą składnika, który z pewnością masz pod ręką, bezpiecznie przywrócić swojej płycie indukcyjnej idealny blask bez wysiłku.

Płyta indukcyjna to jedno z najwygodniejszych rozwiązań w nowoczesnej kuchni. Jest estetyczna, szybko się nagrzewa i łatwo utrzymać ją w czystości. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy podczas gotowania wykipi sos, mleko lub zupa, a resztki jedzenia przypalą się do szklanej powierzchni. Wielu osobom wydaje się, że jedynym sposobem na usunięcie takich zabrudzeń jest intensywne szorowanie. Tymczasem może ono przynieść więcej szkody niż pożytku i doprowadzić do zarysowania płyty. Znacznie lepiej postawić na delikatniejsze, domowe metody.

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Zmieszaj ten kuchenny produkt z wodą. Zabrudzenia z płyty indukcyjnej zniknął w mgnieniu oka

Niestety nawet najbardziej ostrożnym osobom zdarza się przypalić potrawę lub doprowadzić do wykipienia sosu, mleka czy zupy. W efekcie na płycie pojawiają się tłuste plamy, zaschnięte resztki jedzenia i trudne do usunięcia przypalenia. W takich sytuacjach wiele osób od razu sięga po silne środki chemiczne lub szorstkie gąbki. To jednak nie zawsze jest najlepsze rozwiązanie. Zamiast tego warto wypróbować prosty, domowy sposób, który nie wymaga dużych wydatków i wykorzystuje składniki obecne w niemal każdej kuchni. Do przygotowania skutecznej pasty wystarczą jedynie soda oczyszczona i niewielka ilość wody. Do kilku łyżek sody należy stopniowo dolewać wodę, cały czas mieszając, aż powstanie gęsta masa o konsystencji przypominającej pastę. Następnie wystarczy nałożyć ją na zabrudzone miejsca i pozostawić na około 10-15 minut. W tym czasie soda pomoże zmiękczyć zaschnięty tłuszcz oraz przypalone resztki jedzenia.

Po upływie kilkunastu minut należy delikatnie przetrzeć powierzchnię miękką ściereczką z mikrofibry lub miękką stroną gąbki. Jeśli zabrudzenia są wyjątkowo uporczywe, czynność można powtórzyć. Na koniec wystarczy usunąć pozostałości pasty wilgotną ściereczką i wytrzeć płytę do sucha. Dzięki temu odzyska ona połysk bez konieczności intensywnego szorowania.

Choć soda oczyszczona jest łagodnym środkiem czyszczącym, warto pamiętać, aby nie używać jej na gorącej płycie. Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenie powinno całkowicie ostygnąć. Należy również unikać stosowania ostrych narzędzi i materiałów ściernych, które mogą uszkodzić szklaną powierzchnię.

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