Zatrzymanie złodziei samochodów w powiecie piaseczyńskim. Policjanci odzyskali auta o wartości pół miliona złotych

Akcja policjantów z grupy „Kobra” w powiecie piaseczyńskim

Funkcjonariusze z grupy „Kobra” po dokładnej analizie kradzieży aut marek Jeep, Dodge oraz Alfa Romeo wytypowali osoby mogące mieć związek z tymi przestępstwami. Policjanci przeprowadzili obserwację, która doprowadziła do zatrzymania 29-letniego i 34-letniego mężczyzny na jednym z parkingów w powiecie piaseczyńskim. Do ujęcia podejrzanych doszło w momencie, gdy zaparkowali skradzioną wcześniej Alfę Romeo. Obaj mężczyźni byli poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości i mieli do odbycia kary pozbawienia wolności, 34-latek w wymiarze 3 lat, a 29-latek w wymiarze około 2 lat i 6 miesięcy.

Odzyskane pojazdy i specjalistyczny sprzęt przestępczy

W toku prowadzonych działań funkcjonariuszom udało się odzyskać w całości cztery skradzione samochody, wśród których znalazły się **Dodge RAM**, **Alfa Romeo Giulia** oraz **dwa Jeepy Grand Cherokee**. Łączna wartość odnalezionych pojazdów wynosi ponad 500 000 zł. Podczas przeszukań policjanci zabezpieczyli także przedmioty wykorzystywane do dokonywania kradzieży, w tym urządzenia do programowania kluczyków, zagłuszarki sygnału GPS oraz podrobione tablice rejestracyjne. W ręce mundurowych trafiły również akcesoria służące do zmiany wyglądu, takie jak silikonowa maska imitująca rysy twarzy oraz czapka ze sztucznymi włosami, a także opaska z napisem Policja.

Zarzuty i konsekwencje prawne dla podejrzanych

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym szeregu zarzutów, a postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów. 29-latek usłyszał 8 zarzutów, które obejmują pięć kradzieży z włamaniem, paserstwo oraz kierowanie pojazdem z tablicami od innego auta mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. 34-latek odpowie za sześć czynów, w tym pięć kradzieży z włamaniem i paserstwo, których dopuścił się wspólnie z młodszym kolegą. Prokuratura zastosowała wobec nich dozór policyjny oraz zakaz kontaktowania się, jednak ze względu na nakazy doprowadzenia obaj mężczyźni zostali umieszczeni w areszcie.

Źródło: Policja.pl