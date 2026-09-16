Ucieczka hulajnogą elektryczną nad Wisłokiem. 40-latek ukarany mandatem w wysokości 5000 zł

Akcja policji na alei Powstańców Warszawy

W niedzielę 13 września 2026 roku funkcjonariusze ruchu drogowego z komendy miejskiej kontynuowali specjalne działania kontrolne. Przed godziną 14:00 policjanci poruszający się na służbowych motocyklach zauważyli na alei Powstańców Warszawy mężczyznę jadącego hulajnogą elektryczną. Kierujący wjechał na przejazd dla rowerów, mimo że sygnalizator nadawał dla jego kierunku czerwone światło. Jeden z funkcjonariuszy wydał mu wyraźne polecenie do zatrzymania się, jednak 40-latek postanowił je zlekceważyć.

Pościg na ścieżce wzdłuż Wisłoka

Mężczyzna skręcił na ścieżkę biegnącą wzdłuż bulwarów nad Wisłokiem i rozpoczął ucieczkę przed policją. Mundurowi natychmiast włączyli sygnały świetlne oraz dźwiękowe, po czym ruszyli w ślad za kierującym jednośladem. 40-latek nie reagował na wezwania funkcjonariuszy, mimo że na trasie jego przejazdu znajdowali się piesi. Po pewnym czasie uciekający mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem, co doprowadziło do jego wywrócenia się.

Wysoka kara za zignorowanie poleceń policji

Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie 40-letni kierowca poniósł surowe konsekwencje. Funkcjonariusze ukarali go mandatem karnym w wysokości 5000 zł. Policja przypomina, że w przypadku wydania polecenia do zatrzymania pojazdu należy niezwłocznie zwolnić i zatrzymać się w miejscu wskazanym przez mundurowego. Zignorowanie takiego polecenia może zostać uznane za wykroczenie lub przestępstwo, za które grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do 15 lat.

Źródło: Policja.pl