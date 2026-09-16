Nielegalny handel złotem i srebrem w Rzeszowie. Służby rozbiły grupę przestępczą

Nielegalny obrót kruszcami i pranie pieniędzy w Rzeszowie

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z mundurowymi z Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu pracują nad sprawą zorganizowanej grupy przestępczej. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa zajmowała się nielegalnym obrotem wyrobami z metali szlachetnych oraz praniem pieniędzy pochodzących z tego procederu. Członkowie grupy mieli działać od 2017 roku, omijając w tym czasie obowiązki podatkowe. Szacuje się, że skala uszczupleń należności publicznoprawnych w wyniku tej działalności mogła wynieść około 45 mln zł.

Zabezpieczone kilogramy złota i kolejne zatrzymania

W lipcu 2026 roku funkcjonariusze Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Rzeszowie CBŚP przeprowadzili kolejną realizację w tej sprawie. Podczas przeszukań miejsc związanych z osobami podejrzewanymi o udział w procederze mundurowi zabezpieczyli 11 kg złota oraz 6,5 kg srebra. W ręce funkcjonariuszy trafiła także gotówka w różnych walutach o łącznej wartości przekraczającej 80 000 zł po przeliczeniu na polską walutę. W wyniku podjętych działań zatrzymano dwie osoby, które usłyszały w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie zarzuty dotyczące prania pieniędzy oraz przestępstw skarbowych.

Wcześniejsze działania służb w 2025 roku

Obecne zatrzymania to kontynuacja śledztwa, w ramach którego pierwsze działania podjęto już wcześniej. W 2025 roku policjanci zatrzymali w tej sprawie cztery osoby, w tym jedną, która była poszukiwana na podstawie listu gończego. Wówczas zabezpieczono jeszcze większe ilości kruszców i gotówki, na które składało się 28 kg złota, 33 kg srebra oraz 49 000 euro. Dotychczasowe ustalenia pokazują dużą skalę zaangażowania środków finansowych i metali szlachetnych w nielegalny obrót.

Sprawa ma charakter rozwojowy

Śledczy cały czas analizują zgromadzony materiał dowodowy i podejmują kroki w celu ustalenia kolejnych osób, które mogą mieć związek z działalnością grupy. CBŚP podkreśla, że prowadzone działania mają na celu nie tylko pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności, ale również zabezpieczenie majątku pochodzącego z przestępstw. Służby dążą do ograniczania możliwości dalszego finansowania nielegalnej działalności, która godzi w interesy finansowe państwa. Sprawa jest w toku i przewidywane są jej kolejne etapy.

Źródło: Policja.pl