Oszustwo w Legnicy. Seniorka przekazała 50 tys. zł po telefonie od fałszywej lekarki

Oszustwo w Legnicy. Seniorka przekazała 50 tys. zł

Na telefon stacjonarny mieszkanki Legnicy zadzwoniła kobieta podająca się za lekarkę. Powiedziała seniorce, że jej syn i synowa są ciężko chorzy i pilnie potrzebują pieniędzy na zakup drogiego leku. Aby wzbudzić strach, oszustka puściła w tle nagranie krzyków kobiety wołającej o pomoc. Rzekoma lekarka poleciła seniorce przygotować gotówkę i przekazać ją mężczyźnie, który przyjechał do jej mieszkania. Kobieta oddała nieznajomemu 50 tys. zł.

Jak reagować na oszustwo telefoniczne

Według policji oszustka przez cały czas nie pozwalała pokrzywdzonej zakończyć rozmowy telefonicznej. Chodziło o to, by uniemożliwić seniorce kontakt z rodziną i zweryfikowanie przekazywanych informacji. Policja radzi zachować spokój, przerwać rozmowę i samodzielnie zadzwonić do bliskich pod znany numer telefonu. Mundurowi przypominają też, by nie przekazywać pieniędzy nieznajomym i traktować presję rozmówcy jako sygnał ostrzegawczy. W razie podejrzenia oszustwa należy skontaktować się z Policją, a jeśli pieniądze zostały już przekazane, zadzwonić pod numer alarmowy 112.

Źródło: Policja.pl