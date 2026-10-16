Zatrzymanie w Oławie. Obywatel Ukrainy zostanie deportowany

Liczne wykroczenia i przestępstwa drogowe w Oławie

Policjanci kryminalni z oławskiej komendy zatrzymali 35-letniego mężczyznę we wtorek, 13 października 2026 roku. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mieszkaniec powiatu oławskiego w ostatnich miesiącach wielokrotnie łamał przepisy prawa. Funkcjonariusze wskazują, że mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogowej oraz prowadził samochód w stanie nietrzeźwości. Dodatkowo poruszał się pojazdem bez wymaganych uprawnień i doprowadził do kolizji drogowej.

Zarzuty kradzieży i posiadania substancji zabronionych

Sprawa 35-latka nie ogranicza się jedynie do incydentów na drogach powiatu oławskiego. Według informacji zebranych przez policję mężczyzna miał również posiadać przy sobie substancje odurzające. Funkcjonariusze powiązali go także z kradzieżami, do których dochodziło w lokalnych sklepach. Wszystkie te czyny stały się podstawą do podjęcia zdecydowanych działań przez służby mundurowe.

Współpraca policji ze Strażą Graniczną i deportacja

Zatrzymanie było możliwe dzięki współpracy policjantów wydziału kryminalnego z funkcjonariuszami Straży Granicznej. Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności procesowych mężczyzna został przekazany odpowiednim służbom. Wobec 35-letniego obywatela Ukrainy wydano decyzję nakazującą mu powrót do kraju pochodzenia. Straż Graniczna przejęła dalsze czynności w ramach procedury deportacyjnej.

Apel policji o przestrzeganie prawa i bezpieczeństwo

Mundurowi przypominają, że prowadzenie pojazdu po alkoholu oraz posiadanie substancji zabronionych wiąże się z surowymi konsekwencjami prawnymi. Szczególnie niebezpieczne jest kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości, co zagraża pasażerom oraz innym uczestnikom ruchu drogowego. Policja podkreśla, że nie ma przyzwolenia na zachowania zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców Oławy. Skoordynowane działania różnych służb mają na celu szybkie reagowanie na przejawy łamania obowiązujących przepisów.

Źródło: Policja.pl