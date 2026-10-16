Kradzieże w Białej Podlaskiej. Dwaj mieszkańcy trafili do tymczasowego aresztu

Włamania do ciężarówek i kradzież hulajnóg w Białej Podlaskiej

Do zdarzenia, które zapoczątkowało działania mundurowych, doszło pod koniec września 2026 roku na terenie miasta. Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że nieznani sprawcy dostali się do wnętrza samochodu ciężarowego, skąd zabrali 26 hulajnóg. Sprawcy włamali się również do zbiornika innej ciężarówki, z którego ukradli znajdujące się tam paliwo. Było to kolejne zgłoszenie dotyczące kradzieży paliwa, które w ostatnim czasie wpłynęło do funkcjonariuszy z Białej Podlaskiej.

Policjanci ustalili tożsamość podejrzanych o kradzieże

Wyjaśnianiem sprawy zajęli się policjanci z wydziału zwalczającego przestępczość przeciwko mieniu bialskiej komendy. W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze ustalili personalia osób podejrzewanych o udział w tych zdarzeniach. Okazało się, że są to dwaj mieszkańcy miasta w wieku 27 i 37 lat, którzy zostali zatrzymani do wyjaśnienia. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutów dotyczących szeregu kradzieży i włamań.

Kradzieże paliwa i osprzętu budowlanego na kwotę 100 000 zł

Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymani mężczyźni mają na swoim koncie znacznie więcej czynów zabronionych. Odpowiadać będą między innymi za kradzieże paliwa z wlewów samochodów ciężarowych oraz kradzież łyżki do koparko-ładowarki z placu budowy drogi. Do wszystkich tych zdarzeń dochodziło od końca sierpnia do połowy września 2026 roku na terenie Białej Podlaskiej. Łączna wartość strat została oszacowana przez osoby poszkodowane na kwotę ponad 100 000 zł.

Recydywa i zarzuty dla paserów z powiatu bialskiego

Mundurowi odzyskali część skradzionego mienia i ustalili dane osób podejrzanych o paserstwo. Zarzuty w tej sprawie usłyszało czterech mieszkańców powiatu w wieku od 20 do 41 lat. Dodatkowo 37-latek odpowie za prowadzenie pojazdu mimo cofniętych uprawnień. Obaj główni podejrzani będą odpowiadać w warunkach recydywy, ponieważ w ostatnim okresie odbywali kary więzienia za podobne przestępstwa. Za popełnione czyny grozi im teraz kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl