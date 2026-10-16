Czechy bliżej, niż myślisz. Odkryj kraj poza utartym szlakiem

Portal Triverna.pl nawiązał współpracę z Czeską Centralą Ruchu Turystycznego CzechTourism (#VisitCzechia), uruchamiając kampanię promującą Czechy jako atrakcyjny kierunek dla polskich turystów.

Czechy są popularne wśród Polaków ze względu na bliskość, łatwy dojazd i przystępne ceny.

Liczba rezerwacji noclegów Polaków wzrosła o niemal 14% w 2025 roku i z każdym rokiem jest coraz wyższa. Sprawdź, dlaczego Czechy to znakomity kierunek zarówno na krótki, jak i dłuższy urlop.

Czechy na wyciągnięcie ręki. Dlaczego warto je odwiedzić?

Bliskość geograficzna, dogodne połączenia i stosunkowo przystępne ceny sprawiają, że Czechy są atrakcyjną propozycją na krótki urlop, weekendowy wypad czy dłuższy wyjazd. Według danych CzechTourism w 2026 roku Polacy zajmują czwarte miejsce wśród zagranicznych narodowości odwiedzających Pragę, ustępując Niemcom, Amerykanom i Brytyjczykom.

Podróż samochodem z Wrocławia, Katowic lub Krakowa do czeskiej stolicy zajmuje przeciętnie od czterech do pięciu godzin. W przyszłości przejazd może być jeszcze krótszy. Zakończenie budowy autostrady D11 na odcinku od granicy w Lubawce do Jaroměře planowane jest do 2029 roku, a poszczególne fragmenty trasy będą udostępniane etapami. Alternatywą pozostają połączenia lotnicze z Warszawy, Krakowa, Gdańska i Poznania. Znaczenie mają również podobieństwa językowe oraz rekomendacje znajomych, które często zachęcają do wyjazdu.

Czechy to kierunek, na który można zdecydować się spontanicznie. Nie trzeba planować wyjazdu z wielomiesięcznym wyprzedzeniem ani organizować skomplikowanej podróży. Wystarczy wsiąść w samochód, pociąg lub samolot. A na miejscu każdy znajdzie coś dla siebie: rodziny z dziećmi, pary, miłośnicy historii, smakosze czy osoby, które po prostu chcą odpocząć. Współpraca z Visit Czechia pozwala nam pokazać Czechy bez filtra – z ekspercką wiedzą, ale oczami podróżnika – i od razu podać naszym klientom gotowy przepis na udany wyjazd – mówi Krzysztof Dębski, CMO Triverna.pl.

OD SERCA: Podróże

Cztery oblicza Czech. Od Pragi po zimowe górskie krajobrazy

Głównym elementem kampanii będzie cykl artykułów publikowanych na blogu Triverna.pl w nowej kategorii poświęconej Czechom. Zaplanowane materiały mają pokazać różnorodność kraju i zachęcić do poznawania miejsc wykraczających poza najpopularniejsze atrakcje turystyczne. Wśród poruszanych tematów znajdą się mniej znane zakątki Pragi, czeskie uzdrowiska, regionalna kuchnia oraz jarmarki bożonarodzeniowe. Nie zabraknie również propozycji na zimowy wypoczynek w Karkonoszach i Jesionikach. Publikacje zostaną uzupełnione o promocję w kanałach cyfrowych, obejmującą newslettery, media społecznościowe – Facebook, Instagram i TikTok – oraz reklamy na stronie portalu i w internecie. Do poszczególnych tematów Triverna.pl dobierze obiekty noclegowe ze swojej oferty, które będą mogły służyć turystom jako baza wypadowa. Przewidziano także specjalne ceny. Dodatkową atrakcją będzie konkurs w mediach społecznościowych, w którym będzie można wygrać weekendowe pobyty w Czechach z noclegami w wybranych hotelach.

Rosnące zainteresowanie Czechami wśród Polaków

Współpraca ma odpowiadać na coraz większe zainteresowanie wyjazdami do naszych południowych sąsiadów. Jak podaje CzechTourism, w 2025 roku liczba rezerwacji noclegów Polaków w Czechach wzrosła o niemal 14 proc. Przedstawiciele organizacji spodziewają się, że pozytywny trend utrzyma się również w 2026 roku.

Czechy to kraj bliski Polsce, a jednocześnie niezwykle różnorodny. Zainteresowanie Polaków noclegami w Czechach dynamicznie rośnie – w 2025 roku odnotowaliśmy wzrost o prawie 14%, a także w tym roku spodziewamy się utrzymania pozytywnego trendu. Mimo rosnącej popularności Czech wiele z najciekawszych miejsc wciąż pozostaje nieodkrytych przez polskich turystów. Dlatego bardzo cieszy nas otwartość i dynamiczne podejście Triverna.pl do promocji czeskiej oferty. Chcemy nadal wspierać tę współpracę oraz polskie serwisy, które pomagają Polakom odkrywać Czechy i ich mniej oczywiste atrakcje. – mówi Tomáš Zukal, Dyrektor w CzechTourism Poland, Lithuania and Latvia (#VisitCzechia).

Czechy to znakomity pomysł na kolejny wyjazd

Wspólna inicjatywa Triverna.pl i CzechTourism ma zachęcić Polaków do spojrzenia na Czechy szerzej niż tylko przez pryzmat Pragi czy najpopularniejszych miejsc turystycznych. Różnorodna oferta, stosunkowo łatwy dojazd i propozycje dopasowane do różnych pór roku mogą sprawić, że kraj ten stanie się jeszcze chętniej wybieranym kierunkiem zarówno na krótki weekend, jak i dłuższy urlop.

Jeśli planujecie krótki weekendowy wypad, warto za cel podróży wybrać właśnie Czechy!

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