Zatrzymanie w Miliczu. Nietrzeźwy 16-latek wiózł hulajnogą równie nietrzeźwą pasażerkę

Interwencja policji przy cmentarzu w Miliczu

Do zdarzenia doszło 31 października tuż po godzinie 21 w rejonie milickiego cmentarza parafialnego. Patrol zauważył dwie młode osoby jadące hulajnogą elektryczną pod prąd ulicą objętą zakazem wjazdu. Policjanci ruszyli w ich kierunku, włączając w radiowozie sygnały świetlne i dźwiękowe.

16-latek uciekał przed policjantami hulajnogą elektryczną

16-latek kierujący hulajnogą nie zatrzymał się mimo sygnałów i próbował uciec policjantom. Po krótkim pościgu został zatrzymany, gdy wjechał na chodnik i stracił panowanie nad jednośladem. Badanie wykazało, że 16-letni mieszkaniec Milicza miał w organizmie ponad pół promila alkoholu. Pasażerką była 16-letnia mieszkanka Milicza. Badanie wykazało u niej prawie 0,7 promila alkoholu.

Nastolatkowie trafili pod opiekę rodziców

Policjanci uniemożliwili nastolatkom dalszą jazdę hulajnogą elektryczną. Na miejsce wezwano ich rodziców, pod których opiekę przekazano nastolatków. O dalszym losie nastolatków zdecyduje miejscowy sąd.

Źródło: Policja.pl