Zatrzymanie w Miliczu. Nietrzeźwy 16-latek wiózł hulajnogą równie nietrzeźwą pasażerkę

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-11-02 14:01

31 października w Miliczu policjanci zatrzymali 16-latka kierującego hulajnogą elektryczną pod wpływem alkoholu. Nastolatek przewoził 16-letnią pasażerkę, która również była nietrzeźwa. Chłopak próbował uciec przed patrolem, jadąc ulicą pod prąd.

Srebrne kajdanki policyjne leżą na ciemnym podłożu. O interwencji policji w Miliczu przeczytasz na Eska.
Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Na ciemnym, lekko teksturowanym tle leżą metalowe kajdanki, dominując prawą połowę kadru. Kajdanki są srebrzysto-szare, z wyraźnymi refleksami światła na ich powierzchni, co nadaje im połyskujący wygląd. Widoczne są dwa połączone ze sobą okrągłe mankiety oraz mechanizm blokujący. Tło jest nieostre, przechodzące od ciemnoszarego po lewej stronie do jaśniejszego, rozmytego odcienia po prawej, gdzie pada intensywniejsze światło.

Interwencja policji przy cmentarzu w Miliczu

Do zdarzenia doszło 31 października tuż po godzinie 21 w rejonie milickiego cmentarza parafialnego. Patrol zauważył dwie młode osoby jadące hulajnogą elektryczną pod prąd ulicą objętą zakazem wjazdu. Policjanci ruszyli w ich kierunku, włączając w radiowozie sygnały świetlne i dźwiękowe.

16-latek uciekał przed policjantami hulajnogą elektryczną

16-latek kierujący hulajnogą nie zatrzymał się mimo sygnałów i próbował uciec policjantom. Po krótkim pościgu został zatrzymany, gdy wjechał na chodnik i stracił panowanie nad jednośladem. Badanie wykazało, że 16-letni mieszkaniec Milicza miał w organizmie ponad pół promila alkoholu. Pasażerką była 16-letnia mieszkanka Milicza. Badanie wykazało u niej prawie 0,7 promila alkoholu.

Nastolatkowie trafili pod opiekę rodziców

Policjanci uniemożliwili nastolatkom dalszą jazdę hulajnogą elektryczną. Na miejsce wezwano ich rodziców, pod których opiekę przekazano nastolatków. O dalszym losie nastolatków zdecyduje miejscowy sąd.

Źródło: Policja.pl

 

ROLKI