Wypadek w Opactwie. Po zderzeniu Toyoty z BMW dwie kobiety trafiły do szpitala

Zderzenie Toyoty z BMW w Opactwie

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach patrolowali 1 listopada drogę krajową nr 48 w Opactwie, gdy zauważyli zderzenie dwóch samochodów osobowych. BMW stało częściowo na poboczu. Toyota po zderzeniu wypadła z drogi, przewróciła się i zatrzymała na polu za przydrożnym rowem. W BMW żadna osoba nie wymagała pomocy medycznej.

Policjanci udzielili pomocy nieprzytomnej pasażerce Toyoty

Toyotą podróżowały dwie kobiety. Kierująca była przytomna, natomiast 19-letnia pasażerka siedząca z przodu była nieprzytomna i miała problemy z oddychaniem. W przewróconym pojeździe pas bezpieczeństwa uciskał ciało pasażerki. Policjanci, z pomocą innych uczestników ruchu, postawili samochód na kołach i odłączyli jego zasilanie.

Dwie mieszkanki powiatu łukowskiego trafiły do szpitala

Funkcjonariusze udrożnili drogi oddechowe nieprzytomnej pasażerki, dzięki czemu zaczęła ona swobodnie oddychać. Ustabilizowali także jej odcinek szyjny kręgosłupa i monitorowali jej stan do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Według wstępnych ustaleń 60-letnia kobieta kierująca Toyotą, jadąc od strony Bąkowca w kierunku Dęblina, prawdopodobnie nie ustąpiła na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 48 pierwszeństwa kierowcy BMW. Obie kobiety podróżujące Toyotą, mieszkanki powiatu łukowskiego, zostały z obrażeniami ciała przewiezione do szpitala. 45-letni kierowca BMW, mieszkaniec powiatu radomskiego, był trzeźwy. Ze względu na stan zdrowia kierującej Toyotą nie można było zbadać jej trzeźwości na miejscu.

Źródło: Policja.pl