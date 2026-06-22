Tomasz Kaczmarek przejmuje Radomiaka. Poznaj nowy sztab szkoleniowy zespołu

Nowy kontrakt i przeszłość szkoleniowca

Tomasz Kaczmarek związał się z Radomiakiem umową ważną do 30 czerwca 2029 roku. Nowy trener drużyny z Radomia urodził się we Wrocławiu we wrześniu 1984 roku, ale większość młodości spędził w Niemczech. Ukończył renomowaną uczelnię sportową Deutsche Sporthochschule w Kolonii oraz Akademię im. Hennesa Weisweilera.

Karierę trenerską rozpoczął w 2011 roku w klubie Bonner SC. Następnie był asystentem w reprezentacji Egiptu oraz szwedzkim Stabaek Fotball. Od 2015 roku pracował samodzielnie w Niemczech, prowadząc m.in. Viktorię Koeln czy Stuttgarter Kickers. W Polsce zadebiutował w sztabie Pogoni Szczecin, a później poprowadził Lechię Gdańsk do europejskich pucharów.

Czy Radomiak w końcu ustabilizuje formę?

Przed objęciem posady w Radomiu Kaczmarek trenował holenderski FC Den Bosch, a potem pełnił rolę asystenta w NAC Breda. Władze klubu liczą na jego doświadczenie i świeże spojrzenie na drużynę. Zastępuje on Bruno Baltazara, który trenował zespół zaledwie przez osiem spotkań i zakończył współpracę polubownie.

W zeszłym sezonie Radomiak miał spory problem ze stabilnością sztabu trenerskiego – zespół prowadziło aż czterech różnych szkoleniowców, co ostatecznie przełożyło się na dziesiąte miejsce w tabeli Ekstraklasy. Kibice liczą, że nowy sezon przyniesie więcej spokoju i sukcesów. Radomiak inauguruje nowe rozgrywki 24 lipca meczem z Wieczystą Kraków.