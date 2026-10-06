Zatrzymanie w Legnicy. 29-latek zabrał 5-letnie dziecko z podwórka

Próba zabrania dziecka z podwórka w Legnicy

Do zdarzenia doszło 3 października 2026 roku około godziny 19:10 na jednej z legnickich ulic. Dyżurny Komendy Miejskiej Policji otrzymał informację o nietrzeźwym mężczyźnie, który miał oddalić się z małym dzieckiem. Jak ustalili funkcjonariusze, 5-letni chłopiec bawił się na podwórku w towarzystwie innych dzieci. W pewnym momencie podbiegł do niego 29-letni mężczyzna, chwycił go na ręce i zaczął odchodzić z miejsca zdarzenia, co wywołało natychmiastową reakcję rówieśników.

Reakcja świadków i ujęcie sprawcy

Dzieci będące świadkami sytuacji natychmiast zaczęły głośno wołać o pomoc, co zaalarmowało przebywających w pobliżu rodziców. Dorośli bez zwłoki ruszyli w stronę mężczyzny, który po przebiegnięciu kilkunastu metrów przewrócił się razem z 5-latkiem. 29-latek zostawił chłopca i próbował kontynuować ucieczkę, jednak został dogoniony i zatrzymany przez świadków. Chwilę później na miejscu pojawili się policjanci, którzy przejęli mężczyznę i zabezpieczyli miejsce zdarzenia.

Zatrzymany był pod wpływem alkoholu i narkotyków

W trakcie interwencji zatrzymany zachowywał się agresywnie, nie wykonywał poleceń mundurowych i próbował ich kopać. Badanie alkomatem wykazało, że 29-latek miał w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu. Ze względu na jego zachowanie przeprowadzono także testy na obecność narkotyków, które potwierdziły obecność amfetaminy oraz metamfetaminy. Po zakończeniu niezbędnych czynności procesowych mężczyzna został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.

Zarzuty i groźba kary więzienia

Policjanci przesłuchali świadków oraz zabezpieczyli materiał dowodowy, co pozwoliło na przedstawienie 29-latkowi zarzutu bezprawnego pozbawienia wolności. Za popełniony czyn grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności. Prokurator Rejonowy w Legnicy złożył już do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego. Sąd rozpozna ten wniosek 6 października 2026 roku i zadecyduje o dalszych środkach zapobiegawczych.

Źródło: Policja.pl