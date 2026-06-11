Zatrzymanie w Gryficach. 30-latek miał prawie 1,5 kilograma narkotyków

Awantura w Gryficach doprowadziła do odkrycia narkotyków

Wszystko zaczęło się od zgłoszenia dotyczącego awantury domowej w jednym z mieszkań na terenie powiatu gryfickiego. Gdy policjanci dotarli na miejsce, agresywnego 30-latka już tam nie było, ponieważ zdążył uciec tuż po wezwaniu patrolu. W pośpiechu mężczyzna pozostawił jednak po sobie coś, co natychmiast przykuło uwagę funkcjonariuszy. W lokalu, który zamieszkiwał, policjanci zabezpieczyli pierwsze partie amfetaminy, marihuany oraz tabletek z morfiną, co dało początek dalszym działaniom w tej sprawie.

30-latek zatrzymany w powiecie goleniowskim z kolejną porcją narkotyków

Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni z Gryfic, którzy rozpoczęli poszukiwania 30-latka. Dzięki pracy operacyjnej i zebranym informacjom szybko ustalili, że mężczyzna ukrywa się na terenie sąsiedniego powiatu goleniowskiego. Został on zatrzymany w jednym z mieszkań, a podczas przeszukania lokalu oraz jego samochodu policjanci znaleźli kolejne porcje nielegalnych substancji. Również tym razem zabezpieczono amfetaminę, marihuanę i tabletki zawierające morfinę, co znacząco powiększyło ilość dowodów w sprawie.

Prawie 1,5 kg narkotyków i 3 miesiące aresztu dla podejrzanego

Łącznie w obu lokalizacjach gryficcy policjanci przejęli prawie 1,5 kilograma nielegalnych substancji, w tym ponad 741 gramów amfetaminy, blisko 734 gramy marihuany oraz 163 tabletki morfiny. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 30-latkowi zarzutu posiadania znacznej ilości środków odurzających. Na wniosek prokuratury, Sąd Rejonowy w Gryficach zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Mężczyźnie grozi surowa kara, ponieważ za to przestępstwo polskie prawo przewiduje nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl