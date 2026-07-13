Rozbój w Pyrzowicach. 19-latek groził ekspedientce nożem

Napad na sklep przy ulicy Wolności w Pyrzowicach

Do zdarzenia doszło 10 lipca 2026 roku po godzinie 14:00 w placówce handlowej położonej przy ulicy Wolności. Dyżurny tarnogórskiej policji odebrał wtedy zgłoszenie o zakapturzonym mężczyźnie, który wszedł do wnętrza lokalu. Sprawca trzymał w ręku nóż i grożąc nim ekspedientce, zażądał wydania pieniędzy z kasy. Po zabraniu kilkuset złotych napastnik szybko oddalił się z miejsca zdarzenia.

Policyjne działania i wypadek na drodze wojewódzkiej 908

Mundurowi przybyli na miejsce ustalili, że sprawca uciekł osobowym Oplem w nieznanym kierunku. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli intensywne czynności, które miały na celu namierzenie i zatrzymanie podejrzanego. Przed godziną 18:00 do służb wpłynęła informacja o samochodzie marki Opel, który zjechał z jezdni na trasie pomiędzy Tarnowskimi Górami a Miasteczkiem Śląskim. Okazało się, że był to pojazd wykorzystany podczas wcześniejszego rozboju na terenie Pyrzowic.

Zatrzymanie sprawcy i zgłoszenie kradzieży pojazdu

Przy aucie na odcinku drogi wojewódzkiej 908 policjanci zastali dwóch mężczyzn, którzy zostali niezwłocznie zatrzymani. Jednym z nich był 19-letni mieszkaniec Ożarowic, który kilka godzin wcześniej dokonał napadu na sklep. W tym samym czasie do komendy zgłosił się ojciec 19-latka, informując o kradzieży samochodu dokonanej przez własnego syna. Śledczy ustalili, że drugi z mężczyzn przebywających przy aucie nie miał związku z napadem, dlatego został on zwolniony.

Tymczasowy areszt i grożąca kara więzienia

Zatrzymany 19-latek został doprowadzony przez kryminalnych do prokuratury, gdzie usłyszał oficjalne zarzuty. W niedzielę 12 lipca 2026 roku sąd rozpatrzył wniosek śledczych i podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu. Za dokonanie rozboju przy użyciu noża grozi mu teraz kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Obecnie funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności w tej sprawie pod nadzorem prokuratora.

Źródło: Policja.pl