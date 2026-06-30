Zasłabnięcie na przejściu dla pieszych w Lubinie. Policjant po służbie ruszył z pomocą

Reakcja policjanta na zasłabnięcie mężczyzny w Lubinie

Do zdarzenia doszło 29 czerwca 2026 roku, gdy funkcjonariusz z Lubina spędzał czas wolny wraz ze swoją rodziną. W pewnym momencie mundurowy zauważył osobę leżącą na oznakowanym przejściu dla pieszych. Jak się okazało, mężczyzna chwilę wcześniej zasłabł i upadł na ziemię. **Policjant natychmiast podbiegł do poszkodowanego**, aby sprawdzić jego stan oraz zadbać o bezpieczeństwo w miejscu, w którym doszło do tego zdarzenia.

Wsparcie świadków i przyjazd zespołu ratownictwa medycznego

W pomoc zaangażowały się również inne osoby, które bez wahania włączyły się w działania na miejscu zdarzenia. Funkcjonariusz monitorował stan mężczyzny i czuwał nad jego bezpieczeństwem przez cały czas oczekiwania na przyjazd fachowych służb. **Mundurowy pozostawał przy poszkodowanym** do momentu przybycia ratowników medycznych, którzy po przyjeździe podjęli dalsze czynności. Dzięki szybkiej reakcji wszystkich osób obecnych na miejscu, mężczyzna otrzymał niezbędne wsparcie.

Gotowość do niesienia pomocy poza godzinami służby

Opisywana sytuacja pokazuje, że odpowiedzialność oraz gotowość do niesienia pomocy nie kończą się wraz ze zdjęciem munduru. Policjanci każdego dnia kierują się troską o życie i zdrowie innych osób, co udowodniła postawa funkcjonariusza będącego po służbie. **Warto podkreślić właściwą postawę świadków**, którzy nie pozostali obojętni i aktywnie włączyli się w udzielanie pomocy. W sytuacjach zagrożenia liczy się każda sekunda, a szybka reakcja i wezwanie odpowiednich służb mogą mieć kluczowe znaczenie.

Źródło: Policja.pl