Iga Świątek wygrywa na Wimbledonie. Zaskakujący przebieg meczu

Iga Świątek pokonuje Taylor Townsend w Londynie

Rozstawiona z numerem trzecim Iga Świątek zanotowała pierwsze zwycięstwo w tegorocznym Wimbledonie. Broniąca tytułu polska tenisistka zmierzyła się na korcie z Amerykanką Taylor Townsend. Spotkanie miało zmienny przebieg i zakończyło się ostatecznie wynikiem 6:1, 2:6, 6:3. Wygrana w trzech setach zapewniła faworytce bezpośredni awans do kolejnego etapu. Kibice zgromadzeni na trybunach oglądali bardzo zaciętą rywalizację.

Kolejną rywalką Polki będzie doświadczona Karolina Pliskova. Czeska zawodniczka wyeliminowała w pierwszej rundzie swoją rodaczkę Terezę Valentovą, wygrywając pewnie 6:3, 6:4. Bezpośrednie starcie zaplanowano na najbliższy czwartek. Warto przypomnieć, że 34-letnia Pliskova to wielka finalistka tego turnieju z 2021 roku. Wtedy w decydującym spotkaniu musiała uznać wyższość Australijki Ashleigh Barty.

Jak poradziły sobie pozostałe polskie singlistki?

Poniedziałkowe spotkania nie były udane dla pozostałych reprezentantek naszego kraju. Trzy polskie tenisistki pożegnały się z londyńską imprezą już po swoich pierwszych meczach. Grająca z numerem dwudziestym Maja Chwalińska niespodziewanie przegrała z reprezentantką Tajlandii. Mananchaya Sawangkaew odniosła zwycięstwo wynikiem 6:2, 5:7, 2:6. Porażka na tak wczesnym etapie turnieju oznacza ostateczny koniec rywalizacji dla zawodniczki.

Z rywalizacji odpadła również ambitnie walcząca Magdalena Fręch. Polka przegrała z rozstawioną z numerem dziewiętnastym Rosjanką Anną Kalinską 6:7 (5-7), 4:6. Z kolei Magda Linette nie zdołała pokonać turniejowej piątki w swoim pierwszym starciu. Lepsza od naszej reprezentantki okazała się rosyjska tenisistka Mirra Andriejewa. Mecz zakończył się niekorzystnym wynikiem 5:7, 4:6 dla wyżej notowanej rywalki.