Zapach czystości w domu dzięki 3 składnikom. Wystarczy jeden mały słoiczek w przedpokoju

Sposób na świeży zapach w domu

Intensywne porządki nie zawsze gwarantują, że w mieszkaniu zapanuje przyjemna aura. Często po zakończeniu sprzątania w pokojach nadal wyczuwalny jest drażniący zapach środków czystości. Większość osób sięga w takich sytuacjach po gotowe odświeżacze powietrza, ustawiając je w niemal każdym kącie. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest samodzielne przygotowanie naturalnego zapachu do domu, który idealnie imituje woń porannej rosy lub świeżo wypranej pościeli. Sekret tkwi w odpowiednim połączeniu nut cytrusowych, ziołowych oraz kwiatowych. Taka mieszanka umieszczona w dekoracyjnym naczyniu w przedpokoju sprawi, że zapach równomiernie rozprowadzi się po każdym pomieszczeniu.

Jak przygotować domowy dyfuzor zapachowy z patyczkami?

Stworzenie domowego odświeżacza wymaga zaledwie kilku składników i chwili wolnego czasu. Bazą całego projektu jest około 50 ml płynnego oleju kokosowego, do którego należy wlać trzy łyżki mocnego alkoholu. Po dodaniu wybranych olejków eterycznych i dokładnym wymieszaniu całości, płyn przelewamy do ozdobnego flakonika. Na koniec wystarczy zanurzyć w miksturze ratanowe patyczki lub zwykłe patyczki do szaszłyków. Gotowy zapach najlepiej ustawić na półce w strategicznym punkcie mieszkania, co zapewni uwalnianie się aromatu przez wiele dni.

Najlepsze kompozycje olejków na piękny zapach

Kluczem do sukcesu w komponowaniu domowych zapachów jest odpowiednie wyważenie proporcji. Tworzenie własnych mieszanek zawsze warto rozpoczynać od mniejszych dawek, stopniowo dodając poszczególne krople. Poniżej przedstawiono sprawdzone przepisy na aromaty kojarzące się z absolutną czystością.

Kompozycja "Poranna Rosa":

5 kropli olejku cytrynowego

3 krople olejku lawendowego

2 krople olejku z bergamotki

1 kropla olejku z mięty pieprzowej (opcjonalny dodatek orzeźwiający)

Kompozycja "Czysty Dom":

6 kropli olejku cytrynowego

3 krople olejku eukaliptusowego

2 krople olejku z drzewa herbacianego

1 kropla olejku rozmarynowego

Kompozycja "Świeża Pościel":

4 krople olejku lawendowego

3 krople olejku grejpfrutowego

2 krople olejku geraniowego

1 kropla olejku cedrowego (działa jako utrwalacz)

Kompozycja "Morski Powiew":

4 krople olejku cytrynowego

3 krople olejku sosnowego

2 krople olejku z mięty zielonej

1 kropla olejku z drzewa herbacianego

