Zamiast sody oczyszczonej rozsyp na dywanie. Błyskawicznie wciągnie tłuszcz i brzydkie zapachy

Włókna dywanów to siedlisko alergenów, kurzu i nieprzyjemnych woni. Klasyczne pranie na mokro bywa jednak drogie i wymaga sporo czasu.

Domowe sposoby czyszczenia na sucho pozwalają szybko uporać się z roztoczami oraz codziennymi zabrudzeniami, bez zbędnego wysiłku.

Skrobia ziemniaczana rewelacyjnie pochłania wilgoć, tłuste osady i brzydkie zapachy, działając niczym mikroskopijna gąbka.

Dowiedz się, jak w kilku prostych krokach odświeżyć chodniki i zrezygnować z uciążliwego prania na mokro.

Rozsyp równomiernie po dywanie i odczekaj. Usunie brzydkie zapachy i zabrudzenia

Często zapominamy, ile brudu gromadzi się w domowych dywanach i chodnikach. Oprócz zanieczyszczeń przynoszonych na butach czy zwierzęcych łapach, wnikają w nie również osady z powietrza, w tym tłuszcz z kuchni, alergeny oraz uciążliwe zapachy. Choć regularne odkurzanie pozwala pozbyć się sierści i kurzu, raz na miesiąc warto przeprowadzić gruntowniejsze czyszczenie.

Tradycyjne pranie dywanów na mokro to dla wielu zadanie żmudne i męczące. Wynajęcie specjalistycznej firmy wiąże się z kolei z wydatkiem rzędu 200 złotych za sztukę. Znakomitą alternatywą okazują się domowe metody czyszczenia na sucho, które błyskawicznie usuwają osady z włókien. Zazwyczaj poleca się użycie sody oczyszczonej – specjaliści od porządków radzą, by rozsypać ją na powierzchni i zostawić na pół godziny. Soda świetnie radzi sobie z bakteriami, grzybami i nieświeżą wonią.

Istnieje jednak inny, bardzo skuteczny patent na szybkie odświeżenie bez kropli wody. Mowa o skrobi ziemniaczanej, która według niektórych sprawdza się nawet lepiej niż soda. Wystarczy równomiernie rozprowadzić proszek na dywanie, delikatnie wetrzeć go we włosie, a po upływie kilku godzin dokładnie odkurzyć.

Skrobia ziemniaczana nie tylko neutralizuje przykre zapachy i zabija roztocza, ale też znakomicie radzi sobie ze świeżymi plamami z tłuszczu. Jej drobinki funkcjonują jak maleńkie gąbki, wyciągające z włókien brud, wilgoć oraz niepożądane wonie. Po całym procesie wystarczy zebrać zanieczyszczony proszek odkurzaczem, ciesząc się idealnie czystą powierzchnią.

Ja prawidłowo odkurzać dywan?

Przed uruchomieniem odkurzacza należy odpowiednio przygotować powierzchnię, zbierając z niej drobiazgi pokroju monet, zabawek czy spinek, które mogłyby zablokować urządzenie. Podstawą utrzymania czystości jest systematyczność – warto odkurzać dywany przynajmniej raz w tygodniu, a w korytarzach czy wiatrołapach nawet częściej. Należy robić to powoli, stosując nakładające się na siebie ruchy, co gwarantuje lepsze wessanie brudu. Zmiana kierunku (raz wzdłuż, raz w poprzek) pomoże dotrzeć do najgłębszych zakamarków i podnieść spłaszczone włosie.