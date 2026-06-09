Zamiast do zupy wsyp do muszli klozetowej. Po 30 minutach z toalety unosi się zapach czystości. Ekspresowy sposób na czyszczenie muszli klozetowej

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-06-09 11:26

Toaleta jest jednym z miejsc w domu, w którym bardzo łatwo gromadzą się zabrudzenia, osady oraz bakterie. Nawet regularne sprzątanie nie zawsze pozwala całkowicie wyeliminować problem nieprzyjemnych zapachów. Często ich źródłem są stare rury kanalizacyjne, w których przez lata odkładają się różnego rodzaju osady. To właśnie one mogą powodować powstawanie nieprzyjemnej woni unoszącej się w łazience. Istnieje jednak prosty sposób, aby pozbyć się tego uciążliwego problemu.

Zamiast do zupy wsyp do muszli klozetowej. Po 30 minutach z toalety unosi się zapach czystości. Ekspresowy sposób na czyszczenie muszli klozetowej

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Autor: pvproductions/ Freepik.com
  • Nieprzyjemne zapachy w toalecie potrafią być wyjątkowo uciążliwe, a regularne sprzątanie często nie wystarcza, by całkowicie się ich pozbyć.
  • Często winę ponoszą stare rury i gromadzące się w nich osady, jednak istnieje zaskakująco prosty domowy sposób, który skutecznie eliminuje problem.
  • Odkryj, jak jeden niepozorny składnik z kuchennej szafki może przywrócić świeżość Twojej łazience w zaledwie 30 minut.

W zakamarkach toalety łatwo gromadzi się brud, namnażają się bakterie, a nierzadko unosi się również nieprzyjemny zapach. Te niewidzialne drobnoustroje nie tylko stanowią zagrożenie dla higieny, ale także przyczyniają się do powstawania osadów i nieestetycznych nalotów. Szczególnie uciążliwy bywa nieprzyjemny zapach, który, mimo regularnego sprzątania, potrafi powracać. Często jego źródłem są stare, zużyte rury kanalizacyjne. Z biegiem lat w ich wnętrzu osadzają się resztki, tłuszcze i inne zanieczyszczenia, tworząc idealne środowisko dla rozwoju bakterii beztlenowych, odpowiedzialnych za charakterystyczny, stęchły odór. To właśnie z tych trudno dostępnych miejsc unosi się nieprzyjemna woń, której nie da się łatwo usunąć standardowymi środkami czyszczącymi. Istnieje jednak domowy sposób, jak pozbyć się tego problemu.

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Wsyp pół szklanki soli do muszli klozetowej i poczekaj 30 minut. Nieprzyjemny zapach zniknie

Jeśli sprzątanie i standardowe środki czyszczące nie radzą sobie z tym problemem, warto sięgnąć do kuchennej szafki. Wystarczy wsypać do muszli klozetowej pół szklanki soli oraz zalać ją ciepłą (nie gorącą) wodą i pozostawić ją na minimum pół godziny. Sól pomaga rozpuszczać część osadów, neutralizować nieprzyjemne zapachy oraz wspiera utrzymanie czystości w odpływie. Następnie należy spłukać toaletę dużą ilością wody. Regularne stosowanie tego prostego triku może pomóc w utrzymaniu świeżości w łazience oraz ograniczyć gromadzenie się osadów w rurach. Warto jednak pamiętać, że w przypadku poważniejszych problemów z kanalizacją lub intensywnych zapachów konieczna może być kontrola stanu instalacji przez specjalistę.

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