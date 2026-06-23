Zamiast cierpieć przez żar z nieba, poznaj ten indyjski patent. Trzy minuty i poczujesz chłód

W związku z upałami w Polsce, odnalezienie skutecznych sposobów na obniżenie temperatury ciała staje się koniecznością dla osób pozbawionych dostępu do klimatyzacji.

Warto zapoznać się z indyjską praktyką oddechową Sitali Pranayama, która w zaledwie 180 sekund skutecznie ochładza organizm i wycisza myśli.

Nie poddawaj się wysokim temperaturom – wykorzystaj tę sprawdzoną metodę i doświadcz szybkiej ulgi w domowym zaciszu.

Sprawdzone sposoby na ochłodzenie organizmu podczas rekordowych upałów w Polsce

Długo wyczekiwane lato przynosi wysokie temperatury, które z każdym dniem przybierają na sile, stając się sporym wyzwaniem dla wielu Polaków. Prognozy pogody nie pozostawiają złudzeń, wskazując, że w najbliższym czasie fala gorąca osiągnie swoje apogeum, co zmusza do poszukiwania skutecznych rozwiązań chłodzących. Choć klimatyzatory wydają się najlepszą opcją, ich montaż wiąże się ze sporymi wydatkami, niedostępnymi dla każdego domowego budżetu. Podstawą przetrwania jest odpowiednie nawodnienie, polegające na wypijaniu minimum trzech litrów wody w ciągu doby, by organizm mógł prawidłowo funkcjonować w trudnych warunkach. Ciekawym rozwiązaniem okazuje się przechowywanie balsamów i kremów w lodówce, co po aplikacji na skórę daje niesamowite uczucie ulgi. Często stosowanym trikiem ułatwiającym przetrwanie tropikalnych nocy jest również przykrywanie się lekko zwilżonym ręcznikiem.

Indyjska technika oddechowa Sitali Pranayama – ulga w zaledwie trzy minuty

Istnieje jeszcze jedna, stosunkowo mało znana metoda walki z uciążliwym gorącem, która wywodzi się z tradycji indyjskiej i opiera się na odpowiedniej technice oddechowej. Praktyka znana jako shitali lub sitali pranayama nazywana jest często oddechem chłodzącym, który nie tylko obniża temperaturę fizyczną ciała, ale również sprzyja wyciszeniu emocjonalnemu. Wykonanie ćwiczenia wymaga przyjęcia wygodnej pozycji z wyprostowanymi plecami, a sam proces zajmuje zaledwie kilkadziesiąt sekund. Należy zwinąć język w rurkę, po czym wziąć powolny, głęboki wdech, kierując powietrze w stronę brzucha i wydając przy tym charakterystyczny, syczący dźwięk przypominający odgłos węża. Następnie wystarczy przełknąć i wypuścić powietrze przez nos, powtarzając ten cykl w pełnym skupieniu przez trzy minuty. Codzienna praktyka tej metody, wykonywana rano i wieczorem, dodatkowo wspomaga oczyszczanie organizmu i wątroby, poprawia krążenie i trawienie, a także ułatwia zapadanie w sen.

Upały w Polsce. Jak Polacy sobie z nimi radzą?