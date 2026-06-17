Zagrożenie na przejściu w Zielonej Górze. Kierowca stracił prawo jazdy za ominięcie pieszej

Niebezpieczna sytuacja na ulicy Łużyckiej w Zielonej Górze

Do zdarzenia doszło na ulicy Łużyckiej, gdzie kamera samochodowa jednego ze świadków zarejestrowała zachowanie kierowcy Volkswagena Polo. Na filmie widać pojazd poruszający się lewym pasem, który zatrzymał się prawidłowo przed przejściem, aby umożliwić przejście kobiecie prowadzącej rower. W tym samym czasie prawym pasem nadjeżdżał Volkswagen, którego kierujący nie zatrzymał się i przejechał bezpośrednio przed pieszą. Kobieta uniknęła potrącenia, ponieważ w porę zauważyła nadjeżdżający samochód i zatrzymała się na środku przejścia. To zdarzenie stało się podstawą do interwencji policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego.

Konsekwencje dla kierowcy Volkswagena

Nagranie dokumentujące zdarzenie zostało przesłane przez świadka na policyjną skrzynkę mailową służącą do zgłaszania agresywnych zachowań na drogach. Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze przeanalizowali dostarczony materiał i zdołali ustalić tożsamość osoby kierującej pojazdem. Ze względu na rażące naruszenie obowiązujących przepisów, policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy kierującemu. Dodatkowo mundurowi skierowali do sądu wniosek o ukaranie mężczyzny za stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policja podkreśla, że zatrzymanie się jednego pojazdu przed pasami powinno być dla innych kierowców jasnym sygnałem ostrzegawczym.

Policja ostrzega przed agresją na drogach

Mundurowi zauważają, że w ostatnim czasie rośnie liczba zgłoszeń dotyczących agresywnych zachowań uczestników ruchu drogowego. Często dochodzi do sytuacji, w których kierujący próbują zajeżdżać sobie drogę, zmuszają innych do gwałtownego hamowania lub przyspieszają w momencie bycia wyprzedzanym. Takie działania są klasyfikowane jako bardzo niebezpieczne, dlatego funkcjonariusze zapowiadają brak pobłażliwości i wyciąganie surowych konsekwencji wobec sprawców. Policjanci przypominają jednocześnie, że każda osoba zbliżająca się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności. Odpowiednie obserwowanie otoczenia oraz przygotowanie do zatrzymania pojazdu są niezbędne, aby nie dopuścić do groźnych wypadków.

Źródło: Policja.pl