Rozpuść w wodzie i umyj płytki na tarasie. Gres będzie lśnić jak nowy

Gwałtowne deszcze mocno zanieczyszczają przydomowe przestrzenie, dlatego przed powrotem słońca warto dokładnie wyczyścić posadzkę na swoim tarasie.

Istnieje banalnie prosta metoda, dzięki której zewnętrzny gres oraz spoiny momentalnie odzyskają idealną czystość bez konieczności długotrwałego szorowania.

Pozbycie się uciążliwego osadu zajmie tylko chwilę i pozwoli w pełni cieszyć się wypoczynkiem na świeżym powietrzu.

Czyszczenie płytek tarasowych po ulewach. Sprawdzony sposób na błoto

Ostatnie dni przyniosły w wielu regionach Polski intensywne opady, porywisty wiatr oraz gwałtowne wyładowania atmosferyczne. Tak niesprzyjające warunki skutecznie zniechęcały do wypoczynku na zewnątrz, pozostawiając po sobie spore bałagany. Zbliżające się ocieplenie to doskonały pretekst, aby uporządkować przestrzeń przed domem. Kluczowym zadaniem jest dokładne umycie płytek tarasowych i pozbycie się nawarstwionego kurzu, a także zaschniętego błota oraz naniesionych przez wiatr liści. Przywracanie blasku posadzce z gresu należy rozpocząć od starannego zamiecenia całej powierzchni. Dopiero po usunięciu luźnego piasku można przejść do właściwego mycia. Zamiast sięgać po agresywną chemię, warto zastosować tani i skuteczny domowy sposób na brudny taras.

Domowy płyn do mycia tarasu. Wystarczy tabletka do zmywarki i woda

Przygotowanie płynu do mycia płytek wymaga jedynie wrzątku oraz jednego popularnego detergentu z kuchni. Aby stworzyć silnie działający roztwór, wystarczy rozpuścić kapsułkę do zmywarki w wiadrze z gorącą wodą. Po uprzednim zamieceniu posadzki należy zanurzyć mopa w przygotowanym preparacie i dokładnie przetrzeć całą powierzchnię. Taka mieszanka rewelacyjnie radzi sobie z opornym brudem, rozpuszczając zaschnięte plamy po deszczu. Co więcej, zastosowanie tego kuchennego środka gwarantuje, że kafelki zyskają nieskazitelny połysk bez powstawania nieestetycznych smug.

Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w: wodzie z octem wodzie z sodą oczyszczoną wodzie z solą Następne pytanie

Jak wyczyścić fugi na tarasie? Pasta z sody oczyszczonej usunie brud

Kompleksowe porządkowanie przestrzeni wypoczynkowej musi obejmować również dokładne czyszczenie fug między kafelkami. To właśnie w tych wąskich szczelinach najszybciej gromadzi się uciążliwy osad i wilgoć. Jeśli spoiny straciły swój pierwotny kolor, świetnie sprawdzi się mieszanka z popularnych produktów domowych. Wystarczy połączyć pół szklanki sody oczyszczonej, ćwierć szklanki wody utlenionej oraz jedną łyżkę stołową płynu do mycia naczyń. Powstałą w ten sposób gęstą pastę nakłada się bezpośrednio na zabrudzone miejsca. Po upływie pół godziny wystarczy przetrzeć całość szorstką gąbką lub niewielką szczotką, a na koniec zmyć resztki wilgotną szmatką.

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