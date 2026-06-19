Zabójstwo w Szczecinie. 25-latek podejrzany o zbrodnię trafił do aresztu

Odkrycie ciała w jednym ze szczecińskich mieszkań

Interwencja funkcjonariuszy rozpoczęła się od zgłoszenia, które wpłynęło od pracodawcy zaniepokojonego nieobecnością swojego podwładnego. Mężczyzna nie pojawiał się w pracy od dwóch dni i nie było z nim żadnego kontaktu, a jego mieszkanie pozostawało zamknięte. Na miejsce natychmiast wysłano policyjny patrol, który po wejściu pod wskazany adres ujawnił ciało mężczyzny. Przybyły na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego potwierdził brak funkcji życiowych u odnalezionej osoby, co uzasadniło dalsze działania służb.

Policyjne działania i zatrzymanie podejrzanego

W związku z podejrzeniem, że mogło dojść do zabójstwa, mundurowi rozpoczęli natychmiastowe poszukiwania sprawcy zdarzenia. W akcję zaangażowali się policjanci kryminalni z Komisariatu Nad Odrą oraz funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Dzięki zebranym informacjom oraz ustaleniom operacyjnym podejrzewany mężczyzna został zatrzymany zaledwie kilka godzin po odnalezieniu zwłok. Okazał się nim 25-letni mieszkaniec jednej z podszczecińskich miejscowości.

Śledztwo pod nadzorem prokuratury

Zatrzymany 25-latek usłyszał już zarzut i został osadzony w areszcie, gdzie będzie przebywał w trakcie trwania procedur prawnych. Obecnie postępowanie jest prowadzone pod nadzorem prokuratury, a śledczy pracują nad dokładnym wyjaśnieniem wszystkich okoliczności tej sprawy. Za popełnienie zabójstwa mężczyźnie grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Oznacza to, że podejrzany może spędzić w więzieniu znaczną część swojego życia.

Źródło: Policja.pl