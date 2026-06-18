Zabójstwo w Białej Podlaskiej. Podejrzany zatrzymany pod Warszawą

Strzelanina przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 15 czerwca 2026 roku na ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej. Nieznany wówczas sprawca oddał 5 strzałów z broni w kierunku 44-letniego obywatela Rosji. W związku z powagą sytuacji Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie podjął decyzję o powołaniu specjalnej grupy śledczej do wyjaśnienia tej sprawy. Śledztwo w sprawie zabójstwa nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Lublinie.

Policyjne działania w celu ustalenia tożsamości sprawcy

Czynności prowadzone przez mundurowych koncentrowały się na ustaleniu tożsamości napastnika oraz dokładnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności tej zbrodni. Nad sprawą pracowali policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, których wspierali funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Śledczy prowadzili intensywne działania operacyjne, które pozwoliły na wytypowanie osoby podejrzewanej o udział w zdarzeniu. Zebrane informacje doprowadziły policjantów do miejsca przebywania mężczyzny w okolicach Warszawy.

Zatrzymanie podejrzanego z udziałem kontrterrorystów i ABW

Dziś rano, 18 czerwca 2026 roku, funkcjonariusze przeprowadzili akcję zatrzymania pod Warszawą. Mężczyzna podejrzewany o zabójstwo posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji. W działaniach brali udział kryminalni z lubelskiej komendy wojewódzkiej oraz kontrterroryści z CPKP „BOA” i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie. Całą akcję wspierali dodatkowo funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Źródło: Policja.pl