Wiktoria Dąbrowska zajęła czwarte miejsce w zawodach Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 500 metrów w Obihiro. W sobotę reprezentantka Polski uzyskała czas 37,86, co stanowi jej rekord życiowy. Wyprzedziły ją wyłącznie reprezentantki Holandii, a triumfowała Angel Daleman z wynikiem 37,45. Na drugim miejscu uplasowała się Femke Kok, uzyskując 37,50, natomiast trzecia była Suzanne Schulting z czasem 37,73.

Dwudziestoletnia zawodniczka z Warszawy, debiutująca w tym sezonie, w klasyfikacji pucharowej tego dystansu plasuje się na piątej pozycji z dorobkiem 117 punktów po trzech startach. Liderką zestawienia pozostaje Angel Daleman, która dzięki trzem zwycięstwom zgromadziła 180 punktów. Dzień wcześniej Wiktoria Dąbrowska była trzecia na 1000 metrów, a przed tygodniem w Chinach zajęła również trzecie miejsce na tym dystansie oraz czwartą i dziesiątą lokatę w sprincie.

W rywalizacji na 500 metrów sklasyfikowano na dziesiątym miejscu Martynę Baran z czasem 38,14. Z kolei w grupie B Karolina Bosiek była jedenasta, osiągając wynik 39,21. Zmagania w tej stawce wygrała Shihui Yu z czasem 38,54.

Kontuzja Damiana Żurka na 500 metrów. Wyniki reprezentantów Polski.

W wyścigu mężczyzn na 500 metrów kontuzji tuż po starcie doznał Damian Żurek. Zawodnik nie był w stanie w pełni kontynuować rywalizacji, chociaż dojechał do mety i ostatecznie zajął ostatnie, dwudzieste miejsce. Dzień wcześniej reprezentant Polski uplasował się na piątej pozycji na dwukrotnie dłuższym dystansie.

Zwycięzcą został mistrz olimpijski z Mediolanu, Amerykanin Jordan Stolz, który ustanowił rekord toru wynikiem 34,26. Oprócz niego na podium stanęli Chińczyk Ziwen Lian i Kanadyjczyk Laurent Dubreuil z czasem 34,71.

W rywalizacji grupy B na 500 metrów trzecią lokatę zajął Marek Kania z czasem 35,06. Szymon Hostyński był szesnasty z wynikiem 35,60, a tuż za nim uplasował się Mateusz Mikołajuk z czasem 35,67. Tę grupę wygrał Włoch Jeffrey Rosanelli z rezultatem 34,93.

Szóste miejsce Władimira Semirunnija. Rezultaty na dystansie 1500 metrów.

W zmaganiach mężczyzn na 1500 metrów szóste miejsce wynikiem 1.45,47 wywalczył Władimir Semirunnij. W piątek ten sam reprezentant Polski zajął trzecią pozycję w wyścigu na 5000 metrów. Na dziesiątym miejscu na dystansie 1500 metrów sklasyfikowano Mateusza Śliwkę, który uzyskał 1.46,07.

Zmagania mężczyzn wygrał Chińczyk Zhongyan Ning, kończąc przejazd z najlepszym czasem 1.43,58. Drugi był Jordan Stolz, który uzyskał 1.43,79. Na najniższym stopniu podium stanął Włoch Daniele Di Stefano z rezultatem 1.44,72.

W wyścigu kobiet na 1500 metrów zwyciężyła Norweżka Ragne Wiklund z wynikiem 1.53,79. Druga była Holenderka Joy Beune, będąca wolniejsza od triumfatorki o 0,06 sekundy. Trzeci rezultat osiągnęła Kanadyjka Valerie Maltais z czasem 1.55,48. Karolina Bosiek zamknęła stawkę grupy A i zajęła dwudzieste miejsce z czasem 2.01,99.

W zmaganiach grupy B kobiet na 1500 metrów trzecie miejsce z wynikiem 1.59,59 zajęła Emilia Zawisza. Wiktoria Dąbrowska uplasowała się na piątej pozycji z czasem 2.02,20, poprawiając na kolejnym dystansie swój rekord życiowy. Najszybsza okazała się startująca pod flagą neutralną Rosjanka Ksenia Korżowa, uzyskując 1.59,21.

Dokończenie zawodów w Obihiro zaplanowano na niedzielę. W programie znalazły się kolejne wyścigi kobiet na 500 metrów, rywalizacja drużynowa, zmagania mężczyzn na 500 metrów oraz sztafeta mieszana.