Największy błąd: porzucenie to przestępstwo

Niestety, wciąż zdarzają się osoby, które uważają, że zostawienie psa „na pastwę losu” jest jakimś wyjściem z sytuacji. Warto jasno powiedzieć: zgodnie z polskim prawem, a konkretnie Ustawą o ochronie zwierząt, porzucenie psa lub kota jest traktowane jako przestępstwo znęcania się nad zwierzętami. Nie jest to jedynie wykroczenie, za które dostaniesz mandat, ale czyn zagrożony karą pozbawienia wolności do 3 lat. Jeśli sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem, kara może wzrosnąć nawet do 5 lat.

W 2026 roku wykrywanie takich przypadków staje się coraz skuteczniejsze. Szykujące się zmiany w przepisach i rozwój systemów takich jak KROPiK (Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów) sprawiają, że identyfikacja właściciela czworonoga jest prostsza niż kiedykolwiek. Obowiązkowe czipowanie i centralna baza danych to narzędzia, które mają ukrócić bezkarność osób porzucających swoich podopiecznych. Odpowiedzialność za psa trwa cały rok, nie tylko od września do czerwca.

Wakacje z psem: logistyczne wpadki, których unikniesz

Jeśli decydujesz się zabrać psa ze sobą, największym błędem jest zakładanie, że „jakoś to będzie”. Częstym problemem okazuje się brak weryfikacji aktualnych zasad w hotelu czy pensjonacie. Nawet jeśli rok temu dany obiekt akceptował zwierzęta, regulamin mógł ulec zmianie. Zawsze warto zadzwonić i potwierdzić, czy twój pies jest mile widziany oraz czy wiążą się z tym dodatkowe opłaty. Unikniesz w ten sposób stresującej kłótni w recepcji po przejechaniu kilkuset kilometrów.

Kolejną pułapką jest brak odpowiedniego przygotowania bagażu czworonoga. Pies w nowym miejscu potrzebuje swojej książeczki zdrowia z aktualnymi szczepieniami oraz zabezpieczenia przed kleszczami i słońcem. Nagła zmiana klimatu, bieganie po gorącym piasku czy obcowanie z nową roślinnością mogą wywołać reakcje alergiczne lub problemy zdrowotne, na które musisz być przygotowany. Pamiętaj, że apteczka dla psa jest tak samo ważna, jak twoja własna.

Zostawiasz psa w hotelu? Te błędy generują ogromny stres

Hotele dla psów to świetne rozwiązanie, ale pod warunkiem, że podejdziesz do tematu z wyprzedzeniem. Jednym z najczęstszych błędów właścicieli jest brak tzw. wizyty adaptacyjnej. Oddanie psa w zupełnie obce miejsce na dwa tygodnie bez wcześniejszego zapoznania go z opiekunami i zapachem obiektu to prosty przepis na traumę. Pies czuje się wtedy porzucony, co generuje ogromny poziom kortyzolu. Najlepiej zostawić pupila w wybranym miejscu najpierw na kilka godzin, a potem na jedną noc próbną.

Nie kieruj się wyłącznie ceną ani ładnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Sprawdź opinie i dowiedz się, ile czasu psy spędzają w klatkach lub boksach, a ile na aktywnym wybiegu. Kluczowe jest też to, co spakujesz psu do hotelowej wyprawki. Nigdy nie zapominaj o przedmiotach, które pachną domem – ulubionym kocyku, legowisku czy twojej starej koszulce. Te znajome aromaty dają zwierzęciu poczucie bezpieczeństwa w obcym otoczeniu i pomagają mu się wyciszyć.

Pies u znajomych lub rodziny: zmiana rutyny szkodzi

Powierzenie psa bliskim osobom wydaje się najbezpieczniejszą opcją, ale i tutaj czyhają pułapki. Największym błędem jest nagła zmiana diety. Niektórzy właściciele tuż przed wyjazdem kupują inną karmę, bo „łatwiej ją przechowywać” lub rezygnują z dotychczasowego sposobu żywienia na rzecz prostszych rozwiązań. To fatalny pomysł. Połączenie stresu związanego z rozłąką i nagłej zmiany jedzenia prawie zawsze kończy się problemami żołądkowymi, co utrudnia opiekę twojej rodzinie i męczy psa.

Zawsze zostawiaj tymczasowemu opiekunowi szczegółową, pisemną instrukcję. Nawet jeśli twoja mama czy brat znają psa, mogą nie wiedzieć, jak reaguje on na burzę, czy boi się głośnych motocykli albo jakie leki musi przyjmować w konkretnych sytuacjach. Jasna lista zasad dotycząca spacerów, pór karmienia i lęków czworonoga to podstawa, by twój urlop był spokojny, a pies bezpieczny pod twoją nieobecność.