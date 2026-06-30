Dlaczego Dzień Psa przypada 1 lipca? Ta data to nie przypadek

W polskim kalendarzu 1 lipca zajmuje szczególne miejsce. To właśnie wtedy obchodzimy Ogólnopolski Dzień Psa, święto ustanowione w 2007 roku z inicjatywy redakcji czasopisma „Przyjaciel Pies”. Choć na świecie czworonogi mają swoje święto również w sierpniu, polska data została wybrana z pełną premedytacją. Początek lipca to moment, w którym sezon urlopowy rusza na dobre, a dla wielu zwierząt domowych zaczyna się najtrudniejszy czas w roku.

Twórcy tego święta chcieli, aby radosne celebrowanie obecności psów w naszym życiu szło w parze z refleksją nad ich losem w czasie wakacji. To nie tylko okazja do podarowania pupilowi nowego gryzaka, ale przede wszystkim apel o odpowiedzialność. Data ta ma nam przypominać, że pies jest członkiem rodziny, którego nie można po prostu „odstawić na boczny tor”, gdy pojawia się wizja wyjazdu nad morze czy w góry.

Przerażające 30 procent. Problem, z którym walczymy co wakacje

Statystyki publikowane przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami (TOZ) nie pozostawiają złudzeń co do skali problemu. W okresie wakacyjnym, a zwłaszcza w lipcu, liczba porzucanych psów i kotów wzrasta w Polsce o około 30 procent. To dramatyczny skok, który pokazuje, że dla części właścicieli zwierzę staje się kłopotem uniemożliwiającym wypoczynek. Schroniska i organizacje prozwierzęce co roku alarmują, że ich place zapełniają się zwierzętami znalezionymi w lasach lub przywiązanymi do płotów.

Porzucenie psa to dla niego niewyobrażalna tragedia emocjonalna. Zwierzę, które ufa swojemu opiekunowi, nagle zostaje samo w obcym miejscu, narażone na głód, pragnienie i stres. Warto pamiętać, że takie działanie jest w Polsce przestępstwem. Zgodnie z obowiązującym prawem, porzucenie zwierzęcia jest kwalifikowane jako znęcanie się. Grozi za to kara do 3 lat pozbawienia wolności, a w sytuacjach, gdy sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem, wyrok może wynieść nawet 5 lat.

Z psem za granicę? O tym przepisie wielu zapomina

Jeśli planujesz zabrać psa na zagraniczne wakacje w obrębie Unii Europejskiej, musisz zadbać o formalności odpowiednio wcześniej. Absolutną podstawą jest posiadanie przez zwierzę mikroczipa zgodnego z normami ISO oraz wyrobienie specjalnego paszportu dla zwierząt towarzyszących. Dokument ten wystawia uprawniony lekarz weterynarii, ale samo wbicie pieczątki nie zawsze oznacza, że droga stoi otworem. Największą pułapką dla spóźnialskich jest kwestia szczepienia przeciwko wściekliźnie.

Wielu właścicieli przypomina sobie o szczepieniu na tydzień przed wyjazdem. To błąd, który może uniemożliwić przekroczenie granicy. W przypadku pierwszego szczepienia wykonanego po czipowaniu lub jeśli doszło do przerwania ciągłości szczepień, nabywa ono ważności dopiero po upływie 21 dni. Oznacza to, że formalności weterynaryjne trzeba zamknąć na prawie miesiąc przed planowaną podróżą. Jeśli twój cel podróży leży poza UE, na przykład w Turcji czy Egipcie, wymagania mogą być jeszcze bardziej restrykcyjne i obejmować miareczkowanie przeciwciał, co trwa i kosztuje znacznie więcej.

Bezpieczna podróż: Auto, upał i zdrowy rozsądek

Podróż z psem wymaga przygotowania nie tylko dokumentów, ale i samego pojazdu. Pies nie powinien luźno przemieszczać się po samochodzie, ponieważ w razie nagłego hamowania stanowi zagrożenie dla siebie i pasażerów. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem są specjalne pasy z wpinaną szelką lub odpowiednio dobrane transportery i klatki kennelowe mocowane w bagażniku. Komfort pupila zależy też od temperatury, dlatego klimatyzacja jest w lecie niezbędna, a postoje powinny odbywać się co 2-3 godziny w zacienionych miejscach.

Nigdy, pod żadnym pozorem, nie zostawiaj psa samego w zamkniętym aucie, nawet „na chwilkę” przy uchylonej szybie. W słoneczny dzień temperatura wewnątrz pojazdu rośnie w błyskawicznym tempie, zamieniając kabinę w śmiertelną pułapkę. Pamiętaj też o stałym dostępie do świeżej wody. Możesz kupić specjalne poidła turystyczne, które ułatwiają podawanie płynów w trakcie jazdy i na spacerach w nowym miejscu.

Nie bierzesz psa ze sobą? Znajdź bezpieczną alternatywę

Nie każdy pies dobrze znosi dalekie podróże i nie każdy hotel akceptuje zwierzęta. Jeśli nie możesz zabrać czworonoga ze sobą, poszukaj sprawdzonego rozwiązania z dużym wyprzedzeniem. Hotele dla zwierząt cieszą się ogromną popularnością, więc rezerwacja miejsca w popularnych terminach na kilka dni przed urlopem graniczy z cudem. Warto wcześniej odwiedzić taką placówkę, zobaczyć warunki i sprawdzić opinie innych właścicieli.

Alternatywą są usługi profesjonalnych petsitterów, czyli opiekunów, którzy zajmą się psem w twoim domu lub u siebie. To często mniej stresująca opcja dla zwierzęcia, które zostaje w znanym sobie środowisku. Oczywiście zawsze możesz poprosić o pomoc rodzinę lub zaufanych znajomych, ale upewnij się, że znają oni nawyki twojego psa i wiedzą, jak reagować w sytuacjach awaryjnych. Odpowiedzialne zaplanowanie opieki to najlepszy dowód miłości, jaki możesz dać swojemu pupilowi w dniu jego święta i każdego innego dnia roku.