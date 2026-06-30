Rozgrzany chodnik może być dla twojego psa wyjątkowo niebezpieczny. Jeden prosty test pozwoli uniknąć dotkliwych oparzeń

1 lipca to nie tylko święto. Dlaczego początek wakacji bywa dla psów dramatyczny?

Geneza polskiego Dnia Psa jest nierozerwalnie związana z problemem społecznym, który powraca każdego lata. Wakacje to niestety okres, w którym schroniska odnotowują gwałtowny wzrost liczby porzuconych zwierząt. Trend ten, obserwowany od lat przez organizacje prozwierzęce, sprawił, że 1 lipca stał się momentem przypominania o odpowiedzialności, jaka spoczywa na każdym opiekunie. Wybór tej daty nie był przypadkowy – to właśnie u progu lipca zapada wiele decyzji o wyjazdach, w których niestety czasem brakuje miejsca dla psa.

W 2026 roku 1 lipca przypada w środę. To idealny moment, by zatrzymać się i pomyśleć o swoim pupilu nie tylko jako o towarzyszu zabaw, ale jako o pełnoprawnym członku rodziny, który bez naszej pomocy nie poradzi sobie z letnimi zagrożeniami. Świadomość w tym zakresie rośnie, jednak wciąż musimy pamiętać, że twoja opieka jest kluczowa dla przetrwania psa w nadchodzące, upalne dni. Wakacyjne słońce, choć przyjemne dla nas, dla zwierząt może stać się śmiertelnym zagrożeniem.

Które rasy są w strefie podwyższonego ryzyka cieplnego?

Nie każdy pies reaguje na gorąco w ten sam sposób. Istnieją grupy zwierząt, dla których lipcowa aura jest szczególnie niebezpieczna ze względu na ich budowę anatomiczną. Mowa tu przede wszystkim o rasach brachycefalicznych, czyli takich o skróconej kufie, jak buldogi francuskie, mopsy, buldogi angielskie czy shih tzu. Specyficzna budowa ich dróg oddechowych sprawia, że mechanizm wentylacji organizmu jest u nich znacznie mniej wydajny. Takie psy nie są w stanie efektywnie oddawać ciepła poprzez ziajanie, co błyskawicznie prowadzi do przegrzania.

Oprócz psów z krótkim pyskiem, w strefie wysokiego ryzyka znajdują się również rasy o bardzo gęstym podszerstku, takie jak berneńskie psy pasterskie, chow chow czy husky. Ich bujna okrywa włosowa stanowi izolację, ale przy ekstremalnych temperaturach może utrudniać termoregulację, jeśli zwierzę nie ma zapewnionego chłodu. Musisz również pamiętać o psach starszych, szczeniętach oraz tych borykających się z otyłością. U nich serce i układ oddechowy są już i tak obciążone, więc upał staje się dla nich podwójnym wyzwaniem zdrowotnym.

Test 5 sekund, który uchroni psie łapy przed cierpieniem

Wiele osób zapomina, że temperatura powietrza podawana w prognozach to nie to samo, co temperatura nawierzchni w mieście. Gdy termometr za oknem pokazuje 30 stopni, beton, kostka brukowa i asfalt mogą nagrzewać się do niewyobrażalnych 55, a nawet 70 stopni Celsjusza. Chodzenie po takiej „patelni” to dla twojego psa prosta droga do bolesnych oparzeń opuszek łap, które kończą się ranami, pęcherzami i długotrwałym leczeniem u weterynarza.

Aby ustrzec pupila przed cierpieniem, zastosuj prosty test pięciu sekund. Polega on na przyłożeniu wierzchu dłoni do nawierzchni, po której ma iść pies. Jeśli nie jesteś w stanie wytrzymać tak przez pięć sekund, oznacza to, że dla twojego czworonoga podłoże jest zbyt gorące. W takiej sytuacji wybieraj spacery po trawie lub w miejscach całkowicie zacienionych. Pamiętaj, że oparzenia łap to nie tylko ból, ale też ryzyko infekcji, które bardzo trudno się goi w letnich warunkach.

Jak mądrze chronić czworonoga przed falą lipcowych upałów?

Kluczem do bezpieczeństwa jest całkowita zmiana harmonogramu dnia. Podczas najgorętszych godzin, czyli między 10:00 a 18:00, ogranicz spacery do niezbędnego minimum. Dłuższe wyprawy planuj wczesnym rankiem, najlepiej przed godziną 9:00, lub późnym wieczorem, gdy słońce już zajdzie, a nawierzchnia nieco odda swoje ciepło. Zawsze miej przy sobie butelkę wody i miskę podróżną, by móc nawodnić psa w każdym momencie spaceru.

Bardzo ważną kwestią jest dobór kagańca. Psy nie pocą się przez skórę – ich jedynym skutecznym sposobem na chłodzenie jest dyszenie. Jeśli twój pies musi nosić kaganiec w komunikacji miejskiej czy w miejscach publicznych, koniecznie zaopatrz się w model fizjologiczny. Klasyczne, ciasne kagańce, które uniemożliwiają szerokie otwarcie pyska, są w upał po prostu niebezpieczne, ponieważ blokują termoregulację. Nigdy też, pod żadnym pozorem, nie zostawiaj psa w zamkniętym samochodzie, nawet „na chwilę”. Temperatura w aucie rośnie błyskawicznie, zamieniając wnętrze w śmiertelną pułapkę.