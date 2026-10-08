Wydalenie z Polski w Wólce Okopskiej. 62-latek naruszył nietykalność policjanta

Interwencja wobec kierowcy ciężarówki w Wólce Okopskiej

Do zdarzenia doszło 4 października 2026 roku w miejscowości Wólka Okopska, gdzie policjanci z komisariatu w Dorohusku podjęli czynności wobec 62-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna zaparkował tira w nieprawidłowy sposób, co powodowało tamowanie przejazdu i utrudniało ruch innym uczestnikom drogi. Kierowca nie reagował na polecenia wydawane przez funkcjonariusza w trakcie prowadzonych działań. W pewnej chwili 62-latek odepchnął mundurowego, czym doprowadził do naruszenia jego nietykalności cielesnej.

Zatrzymanie i wyrok sądu w trybie przyspieszonym

W związku z agresywnym zachowaniem wobec funkcjonariusza policjanci zdecydowali o zatrzymaniu 62-letniego mężczyzny. Obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej policjanta, a mundurowi przeprowadzili z nim również czynności w sprawie popełnionych wykroczeń drogowych. Sprawa została skierowana do sądu, gdzie rozpoznano ją w trybie przyspieszonym. Sąd zdecydował o ukaraniu mężczyzny karą grzywny za jego czyny.

Cudzoziemiec musiał opuścić terytorium Polski

Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji funkcjonariusze wystąpili do Placówki Straży Granicznej w Dorohusku z wnioskiem o wydanie decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu do kraju. 62-letni mężczyzna opuścił już teren Polski. Został on również objęty zakazem ponownego wjazdu do naszego państwa oraz pozostałych krajów należących do strefy Schengen. Ograniczenie to będzie obowiązywać przez okres 5 lat.

Źródło: Policja.pl