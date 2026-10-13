Wszystkich Świętych w 2026 roku wypadnie w niedzielę. Brak dodatkowego dnia wolnego i zmiany w ruchu

W tym roku dzień Wszystkich Świętych przypada na koniec weekendu, co pozbawia pracowników szans na dodatkowy dzień wolny i może znacznie utrudnić organizację wyjazdów.

i może znacznie utrudnić organizację wyjazdów. W rejonach przycmentarnych należy spodziewać się wzmożonych kontroli funkcjonariuszy policji oraz ogromnych zatorów drogowych .

. Kluczowym elementem planowania harmonogramu podróży będzie zmiana czasu na zimowy, która nastąpi zaledwie tydzień przed świętem.

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Brak długiego weekendu na Wszystkich Świętych w 2026 roku. Jak zorganizować wyjazd?

W 2026 roku 1 listopada wypada w niedzielę, co definitywnie przekreśla szanse na wydłużony weekend. Niedawno specjalna komisja odrzuciła petycję zakładającą przyznawanie pracownikom dodatkowego wolnego, gdy to święto nakłada się na niedzielę. W rezultacie do dyspozycji pozostaje wyłącznie weekend obejmujący 31 października i 1 listopada, a następujący po nich Dzień Zaduszny to standardowy dzień pracujący. Skumulowanie wyjazdów w zaledwie dwa dni wywoła na cmentarzach prawdziwe tłumy i całkowicie sparaliżuje drogi dojazdowe do większych aglomeracji. Według przewidywań utrudnienia w ruchu utrzymają się do późnych godzin nocnych, dlatego trasę trzeba zaplanować niezwykle starannie.

Funkcjonariusze policji tradycyjnie wyjadą na drogi w zwiększonej liczbie. Służby zapowiadają rygorystyczne sprawdzanie prędkości pojazdów oraz badanie trzeźwości wszystkich zmotoryzowanych. Mundurowi już teraz apelują do kierowców o ostrożną jazdę i bezwzględne zdjęcie nogi z gazu.

Dotarcie do nekropolii w największych polskich miastach prywatnym autem będzie mocno utrudnione, a wiele dróg zostanie zamkniętych dla ruchu. W zamian na ulice wyjadą specjalne autobusy, kursujące na sprawdzonych od lat trasach cmentarnych. Planując wizytę na grobach, warto na bieżąco śledzić komunikaty urzędów miast oraz witryny lokalnych Zarządów Transportu Miejskiego. Szczegółowe harmonogramy jazdy są udostępniane w sieci na kilka dni przed początkiem listopada i synchronizowane z aplikacjami mobilnymi. Wybór komunikacji zbiorowej pozwoli zredukować stres i uniknąć nerwowego poszukiwania wolnych miejsc parkingowych.

Początek listopada nierozerwalnie wiąże się ze zmienną aurą i wcześnie zapadającym zmrokiem, dlatego przed wyjściem należy wyposażyć się w odzież przeciwdeszczową i zadbać o ciepłe ubranie. Oprócz kwestii pogodowych trzeba zachować szczególną czujność względem własnego mienia. Ogromny tłok panujący na cmentarnych alejkach to doskonałe środowisko dla działających z ukrycia kieszonkowców. Wszelkie cenne przedmioty, w tym telefony, dokumenty i gotówkę, najlepiej schować w głębokich, wewnętrznych kieszeniach kurtki. Pozostawienie kosztowności w niezapiętych plecakach lub otwartych torebkach drastycznie zwiększa ryzyko bezpowrotnej kradzieży.

Zmiana czasu na zimowy w 2026 roku. Kiedy dokładnie przestawiamy zegarki?

Istotnym czynnikiem wpływającym na listopadowe podróże jest przejście z czasu letniego na zimowy, które w Polsce zaplanowano dokładnie na tydzień przed Wszystkimi Świętymi. W nocy z soboty 24 października na niedzielę 25 października oficjalnie przestawimy zegarki. Wskazówki zostaną cofnięte z godziny 3:00 na 2:00, co w praktyce zagwarantuje nam dodatkową godzinę cennego snu. Fakt ten należy bezwzględnie wziąć pod uwagę przy precyzyjnym układaniu harmonogramu wcześniejszych wyjazdów na cmentarze.