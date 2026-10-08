Jest piękniejsza i trwalsza niż chryzantemy na grobie. Ta roślina podbija cmentarze i jest idealna na 1 listopada

Tradycyjne chryzantemy ustępują miejsca nowemu, spektakularnemu trendowi na polskich cmentarzach, zmieniając krajobraz grobów przed 1 listopada.

Kapusta ozdobna podbija serca Polaków dzięki spektakularnym barwom i niezwykłej odporności na mróz, utrzymując się na pomnikach nawet do wiosny.

Odkryj, dlaczego ta roślina to idealna alternatywa dla klasycznych dekoracji i sprawdź, jakie inne kwiaty przetrwają zimę na grobach!

Nowy trend w dekoracjach grobów. Roślina piękniejsza niż chryzantemy opanowuje cmentarze

Nadchodzi 1 listopada, czas refleksji i wspominania zmarłych. Od lat nieodłącznym elementem tego święta były chryzantemy, kojarzące się z szacunkiem oraz życiem wiecznym, dostępne w formie ciętej i w donicach. Jednak tradycyjne wybory Polaków kwiatów na grób mogą ulec zmianie za sprawą nowego, spektakularnego trendu. Kapusta ozdobna staje się coraz bardziej popularna na polskich cmentarzach. Oferuje niesamowitą różnorodność barw oraz wyjątkową odporność na przymrozki, znosząc temperatury spadające nawet do -10 stopni Celsjusza. Stanowi interesującą i estetyczną alternatywę dla klasycznych dekoracji, zdolną przetrwać na pomnikach aż do wiosennych miesięcy.

Kwiaty na cmentarz. Zalet kapusty ozdobnej nad chryzantemami

Głównym atutem kapusty ozdobnej jest jej zjawiskowy wygląd. Roślina ta charakteryzuje się rozłożystym pokrojem oraz bogactwem kolorów, odcieni różu, fioletu, czerwieni, bieli i żółci. Dzień Wszystkich Świętych to pora jesiennych chłodów i częstych opadów, dlatego konieczny jest wybór roślin odpornych na kapryśną aurę. Kapusta ozdobna doskonale sprawdza się w trudnych warunkach, bez trudu wytrzymując dziesięciostopniowe mrozy. W przypadku łagodniejszej zimy ta barwna ozdoba z powodzeniem utrzyma się na grobach do nadejścia wiosny.

Trwałe kwiaty na cmentarz odporne na przymrozki

Oprócz kapusty ozdobnej istnieje kilka innych gatunków roślin znakomicie znoszących zimowe miesiące. Wrzosy i wrzośce to zimozielone propozycje o wysokiej odporności na mróz. Ich niewielkie kwiaty w kolorach bieli, różu, czerwieni i fioletu tworzą gęste, urokliwe kompozycje. Skimia japońska to kolejny wytrzymały na chłód, zimozielony krzew o lśniących liściach, często ozdobiony w chłodniejszych miesiącach intensywnie czerwonymi jagodami. Goździki jako kwiaty cięte cechują się dużą trwałością, dobrze tolerują niskie temperatury i występują w szerokiej gamie barw. Trwałą i odporną na mróz zieloną bazę dla wiązanek stanowią z kolei gałązki drzew iglastych, takich jak tuja, świerk czy jodła.

Tak wygląda największy cmentarz w Europie